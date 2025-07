Digitale Terrestre: altro addio per questo canale

Nonostante la piattaforma digitale terrestre stia accogliendo diversi nuovi canali in questi ultimi mesi, purtroppo non mancano anche le brutte notizie. Infatti, in queste ore molti utenti hanno dovuto dire addio a un canale molto famoso e apprezzato a livello locale.

Come riportato da Italia in Digitale, al momento il MUX REGIONALE 5 Lazio è stato protagonista di una perdita che, al momento, gli esperti non sanno se momentanea o definitiva. Stiamo parlando di STUDIOPIÙ Lazio, in precedenza disponibile alla LCN 118 del telecomando. Una brutta notizia per tutti coloro che ne seguivano le trasmissioni.

Questo canale era sintonizzabile solo nelle aree geografiche raggiunte dalle frequenze dal multiplex regionale in questione, quindi nella regione Lazio e nelle zone confinanti. Tutti coloro che ricevevano l’emittente sono consigliati a effettuare una ricerca automatica dei canali per evitare problemi di segnale e trasmissione.

Ricordiamo che è possibile seguirne le trasmissioni alla LCN 86 del MUX REGIONALE 6 Lazio. Le programmazioni continuano a essere trasmesse in alta definizione.

Digitale Terrestre: il MUX REGIONALE 5 Lazio aggiornato

Come si presenta ora il MUX REGIONALE 5 Lazio del digitale terrestre ora che STUDIOPIÙ è stato eliminato dalla lista dei canali disponibili? Dai un’occhiata e verifica che la tua lista dei canali, alla numerazione LCN nazionale, sia stata aggiornata a dovere.

LCN 19 – CANALE 21 EXTRA

LCN 78 – ERRETIESSE TV.

LCN 79 – HIT TV

LCN 81 – Canale81

LCN 85 – TV YES

LCN 87 – RTR 99 TV

LCN 90 – RTUA

LCN 96 – RADIO RADIO 2 TV

LCN 97 – ROMIT TV

LCN 98 – RTUA2

LCN 99 – LORY TV

LCN 117 – SESTARETE

LCN 119 – TV SL48

LCN 175 – RIETI TERNI TV

LCN 177 – RTSport 360

LCN 180 – RADIO ROCK TV

LCN 184 – Tele Radio Orte

LCN 185 – TRO 2

LCN 186 – RADIO ORTE TV

LCN 189 – AQUESIO TV

LCN 190 – VP VOLTAPAGINA

LCN 192 – INFODEM

LCN 193 – TELECENTROLAZIO

LCN 196 – SOCIAL CHANNEL 2

LCN 198 – TELECONTATTO RIETI

