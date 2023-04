Digitale Terrestre: Amplificatore di Segnale con Filtro LTE a soli 20€

L’arrivo del nuovo digitale terrestre ti sta creando problemi di segnale? Risolvili subito grazie a una soluzione pratica ed economica. Non ti servirà alcun tecnico, ma solo un po’ del tuo tempo. Acquisita ora l’Amplificatore di Segnale AMP200 Meliconi su Amazon. Oggi è in offerta a soli 20 euro, anziché 29,90 euro, grazie allo sconto del 27% e all’extra 1,10 euro al check out.

Il vantaggio di questo dispositivo è che include anche un potente Filtro LTE in grado di schermare il segnale in arrivo da qualsiasi interferenza prodotta da smartphone, tablet o altri dispositivi connessi a 4G e 5G. Si collega all’alimentazione diretta 220V ed entra subito in funzione amplificando fino a 10 volte il segnale in entrata del cavo dell’antenna TV.

Digitale Terrestre: AMP200 Meliconi è l’amplificatore che tutti dovrebbero avere

L’Amplificatore AMP200 Meliconi è un ottimo prodotto che tutti dovrebbero avere. Infatti, questo dispositivo nasce per aumentare il segnale in entrata quando, ad esempio, la lunghezza del cavo dell’antenna è eccessiva oppure quando si deve distribuire il segnale a due televisori contemporaneamente. Addirittura potrai regolare tu stesso l’amplificazione corretta. Attenzione però perché non funziona quando il segnale in origine non è di buona qualità.

Aggiungilo subito al carrello con soli 20 euro, invece di 29,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.