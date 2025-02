Sul digitale terrestre ancora 2 canali passano all'HD

Sulla piattaforma digitale terrestre altri due canali radiotelevisivi sono passati all’alta definizione. Una notizia molto interessante, perché conferma come l’elenco dei canali disponibili ora in HD stia aumentando quasi tutte le settimane. Questo rende l’offerta di intrattenimento ancora più qualitativa per tutti gli utenti.

Dopo alcuni giorni dal passaggio di un canale locale alle trasmissioni HD del digitale terrestre, torniamo sul MUX LOCALE 1 Lombardia. Questa volta a essere coinvolto nell’aggiornamento è stata l’emittente Radio Bruno TV di Carpi (MO). Attivando l’alta definizione, ora trasmette a una risoluzione di 960 x 1080 pixel.

Radio Bruno TV HD è sintonizzabile per tutti gli utenti lombardi o che confinano con la regione al Logical Channel Number LCN 73. Al momento però risulta in conflitto LCN con il suo clone trasmesso nel MUX LOCALE 4 Lombardia. Ora, al momento, il MUX LOCALE 1 Lombardia del digitale terrestre aggiornato è così composto:

13 Telecity Lombardia

14 Espansione Tv HD

15 Bergamo TV HD

16 TT-TELETUTTO

73 RADIO BRUNO TV HD

77 CANALE ITALIA 77

83 PIU VALLI TV

85 TSN

87 VIDEOSTAR

88 RETE 55

93 70-80.tv

94 SEILATV Bergamo HD

96 SUPERTV

97 VALENZA TV

98 TELECLUSONE

115 DTV1

Un altro canale TV passa all’HD sul digitale terrestre

Radio Bruno TV non è l’unico canale a essere passato all’HD. Infatti, nelle ultime ore anche LAQ TV è passata all’alta definizione. Ci troviamo nel MUX LOCALE 1 Abruzzo – Molise. Questo canale è sintonizzabile sul Logical Channel Number LCN 12 con risoluzione 960 x 1080 pixel.

Ecco il multiplex aggiornato, che include tutte le emittenti sintonizzabili nelle regioni Abruzzo e Molise e confini:

10 RETE8

11 TELEMOLISE

12 Laqtv HD

13 TVSEI

14 TELEMAX

15 InfoMediaNews

16 Super J

17 TELEREGIONE

18 DICIOTTO

19 CANALE ITALIA extra

71 CANALE ITALIA extra

75 RETE8 SPORT

76 TELESIRIO

77 TLT CANALE 77

79 Vera Abruzzo

85 6 OnAir

98 RADIO PARSIFAL TV

99 TRSP

Per ottenere queste modifiche sul proprio televisore o decoder consigliamo di avviare una ricerca automatica dei canali. In questo modo, l’apparecchio riceve tutti i canali disponibili alle nuove frequenze e con i nuovi aggiornamenti di trasmissione del digitale terrestre alla nuova numerazione LCN automatica.