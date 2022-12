Digitale terrestre: non prende? Prova queste antenne

Con il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre ormai alle porte, molti stanno rinnovando la propria dotazione, per continuare a ricevere i canali. Qualcuno si trova quasi inevitabilmente a dover fare i conti con il più classico dei Non prende . A chi ha un impianto troppo vecchio oppure non adatto, prima di chiamare un tecnico specializzato, consigliamo di prendere in considerazione un’antenna per interni compatibile con la tecnologia di ultima generazione: con una spesa minima è possibile risolvere il problema.

Antenna TV per interni: le soluzioni Meliconi

Partiamo da Meliconi AT 380, alimentata tramite cavo USB. Funziona al meglio se posizionata vicina a una finestra o a una parete esterna. Tra i principali vantaggi segnaliamo la possibilità di scegliere se orientarla in orizzontale oppure in verticale. Oggi è in promozione al prezzo finale di soli 16,99 euro, con uno sconto del 37% sul prezzo di listino.

Per chi preferisce un design ultrasottile, il modello Meliconi AT55 integra filtri anti-interferenza 4G e 5G ed è in grado di agganciare ripetitori fino a una distanza massima di 30 chilometri. In questo momento, lo trovi in offerta al prezzo finale di 36,09 euro.

Entrambe le antenne sono pienamente compatibili con DVB-T2 ovvero la tecnologia alla base del nuovo digitale terrestre. Inoltre, sono amplificate, così da potenziare il segnale per una ricezione ottimale.

