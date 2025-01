Digitale Terrestre: arriva un nuovo canale sulla tua TV

Il panorama televisivo italiano a livello locale ha subito recentemente alcune significative variazioni che meritano un’analisi approfondita per gli appassionati e gli operatori del settore. Tra le novità più interessanti segnaliamo l’arrivo di un nuovo canale sulla piattaforma digitale terrestre.

Questo aggiornamento riguarda il Mux LOCALE 3 Lazio. Si tratta dell’inserimento di RIETI LIFE TV, identificata come “Rieti Life” e posizionata sul Logical Channel Number (LCN) 210. Questa nuova emittente si distingue per la trasmissione in alta definizione, con una risoluzione video di 960 x 1080 pixel.

Al momento, questo canale sta effettuando prove tecniche, come dimostrato dalla scritta aggiunta in alto a sinistra dello schermo. Se vivi nel Lazio, per ricevere questo canale ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali così da ricevere la lista aggiornata del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: modifiche tecniche e di branding

L’arrivo di RIETI LIFE TV non è l’unica novità implementata nel panorama televisivo laziale del digitale terrestre. Vediamo quindi quali altre modifiche tecniche e di branding sono state apportate in questi giorni sul multiplex locale in questione.

RIETI CHANNEL (LCN 88) : ha implementato un overlay informativo, aggiungendo data e ora sotto il logo di rete; mantiene una trasmissione in definizione standard da 1024 x 576 pixel.

: Gari TV (LCN 92) : ha modificato il proprio identificativo in “GARI TV”; continua a trasmettere contenuti di SUPER TV in alta definizione, senza però mostrarne il logo.

: Radio Roma TV (LCN 333) : ha incrementato la propria risoluzione video a 1440 x 1080 pixel con definizione HD; mantiene la stessa risoluzione anche sul Mux LOCALE 1 (LAZIO), alla numerazione LCN 15.

:

Queste modifiche riflettono la dinamicità del panorama televisivo locale, con emittenti che cercano di migliorare la qualità tecnica delle trasmissioni e di ottimizzare la propria presenza sul territorio. L’introduzione di nuovi canali e l’upgrade tecnologico di quelli esistenti dimostrano un costante impegno verso l’innovazione e il miglioramento dell’offerta televisiva regionale sul digitale terrestre.