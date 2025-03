Sul digitale terrestre arrivano nuovi canali, ma sembra uno scherzo

Sulla piattaforma digitale terrestre, in questi giorni, il numero dei canali disponibili è aumentato. Infatti, ne sono arrivati esattamente cinque all’interno della numerazione LCN nazionale. Peccato però che sembra proprio uno scherzo. In pratica si tratta di cinque copie di un canale televisivo già disponibile che trasmette regolarmente.

I cinque duplicati di TV 153, disponibile e sintonizzabile al Logical Channel Number LCN 153, sono stati integrati nel suo stesso multiplex nazionale. Si tratta del famoso e molto seguito PERSIDERA MUX 1. Ecco quali sono i canali identici che trasmettono la copia delle programmazioni dell’emittente TV 153:

LCN 204: Promo Food;

LCN 205: Promo Travel;

LCN 206: Promo Home;

LCN 207: Promo Living;

LCN 208: Promo Life.

Al momento, sembra che il logo TV 153 non sia visibile su questi nuovi canali inseriti sulla piattaforma DTT di recente e che hanno aggiornato il PERSIDERA MUX 1. Per evitare problemi di segnale anche con gli altri canali del multiplex in questione, ti consigliamo comunque di effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre.

Digitale Terrestre: come appare ora il PERSIDERA MUX 1

Vediamo come appare adesso il PERSIDERA MUX 1 dopo l’ultimo aggiornamento avvenuto sulla piattaforma del digitale terrestre in questo multiplex.

Canali TV 9: NOVE 53: Italia 53 56: HGTV – Home & Garden 59: Motor Trend 60: Sportitalia HD 61: Travel TV 69: Deejay TV HD 109: NOVE 122: Cusano Italia TV 123: Italia Channel 128: Gold TV Italia 129: La 4 Italia 130: Channel 24 131: Rete Italia 137: Luxury Channel 137 140: Starmarket 141: Italia 141 147: Fire TV 150: Italia 150 153: TV 153 162: Canale 162 204: Promo Food 205: Promo Travel 206: Promo Home 207: Promo Living 208: Promo Life 230: Canale 230 237: Canale 237 238: Promo Kids 243: Canale 243 250: Promo Sport 263: Canale 263 265: RDS Social TV 509: NOVE 560: Sportitalia HD 561: Travel TV 569: Deejay TV HD 724: RDS Social TV 899: Radio TV Serie A con RDS

Canali Radio 713: Radio Capital 714: Radio Deejay 715: Radio m2o 789: Radio Maria



All’arrivo di questi cinque duplicati di TV 153, segnaliamo anche un cambio di identificativo sulla piattaforma digitale terrestre. Si tratta di CUSANO ITALIA TV, disponibile all’LCN 122, che ha sostituito il proprio logo, precedentemente di colore blu, con un logo completamente bianco.