Digitale terrestre Black Friday Amazon: il decoder a 19€ è OTTIMO

Gli affari non si possono sprecare e questo proposto da Amazon per il suo Black Friday è davvero unico. Acquista il Decoder DVB-T2 Edision Picco T265 a soli 19,90 euro, invece di 27,90 euro. Si tratta di un must per il nuovo digitale terrestre. Semplice, potente e affidabile, è il compagno ideale per il tuo intrattenimento in chiaro.

Non perderti nemmeno uno dei canali TV oggi disponibili. Riceverai con facilità anche Warner TV, l’ultimo canale che è entrato a pieno titolo nella piattaforma. Potrai gustarti tantissimi film e serie TV firmate Warner Bros. E con il supporto USB WiFi puoi anche connetterlo a internet e guardare i video di YouTube.

Digitale terrestre: il Decoder Edision Picco è quello giusto

Vai sul sicuro, “squadra vincente non si cambia”. E il Decoder DVB-T2 Edision Picco T265 è un successo assicurato. Collegalo all’antenna e al tuo televisore tramite porta HDMI o SCART e potrai fin da subito guardare tutti i canali del nuovo digitale terrestre in alta definizione. Acquistalo adesso che è in offerta a soli 19 euro.

Il telecomando universale 2 in 1 è un’altra chicca che garantisce estrema comodità nella gestione sia del decoder che del televisore. La sintonizzazione automatica aggiorna la lista dei canali autonomamente e con scadenza ciclica, ordinandola secondo la Numerazione LCN Nazionale. Mettilo subito nel carrello a soli 19,90 euro, invece di 27,90 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.