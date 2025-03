Sul digitale terrestre un canale conosciuto cambia numerazione

La piattaforma di intrattenimento radiotelevisivo italiano è in continuo divenire. Dall’inizio dell’anno, quasi ogni giorno, stiamo segnalando aggiornamenti e modifiche, più o meno importanti, che migliorano, arricchiscono e in alcuni casi penalizzano l’offerta di intrattenimento in Italia, sia a livello regionale che locale, del digitale terrestre.

Proprio su scala regionale, in queste ore, un canale famoso ha effettuato un cambio di numerazione. Era da un po’ che questo non succedeva. Un aggiornamento inaspettato, ma sicuramente di impatto per gli utenti che dovranno effettuare una ricerca automatica dei canali se la risintonizzazione automatica non ha avuto effetto.

Nello specifico, ci troviamo sul MUX LOCALE 2 Lazio, riaggiornato proprio in queste ore. L’emittente TELEANTENNA, con sede a Monfalcone (GO), ora si trova alla numerazione automatica LCN 97, ora identificata con StudioPiù On Air. Questa emittente era posizionata all’LCN 191 con l’identificativo 4 YOU TV.

Durante quasi tutto il giorno questo canale trasmette la programmazione dei canali SUPERSIX e KA-BOOM. Se prima veniva tutto trasmesso con il solo logo TA TELEANTENNA.IT, ora invece troviamo sopra di esso sia quello di SUPER SIX che di KA-BOOM, a seconda della programmazione trasmessa.

Digitale Terrestre: MUX LOCALE 2 Lazio aggiornato

Il cambio di numerazione automatica di TELEANTENNA sulla piattaforma DTT locale del multiplex laziale necessariamente ha apportato un aggiornamento dei MUX del digitale terrestre. Sostanzialmente, a essere stato modificato è il MUX LOCALE 2 Lazio che si presenta così:

LCN 18 Teleambiente

LCN 19 Canale 21 Extra

LCN 77 Rete Oro

LCN 78 TV Yes

LCN 79 Made in Calabria

LCN 81 Canale 81 Lazio

LCN 83 Teleromadue

LCN 85 Cittaceleste TV La TV dei Laziali

LCN 87 RTR 99 TV

LCN 88 Anita

LCN 90 Erretiesse TV

LCN 96 Radio Radio TV

LCN 97 StudioPiù On Air

LCN 99 TRC

LCN 110 Retesole

LCN 111 Tele in Informazione

LCN 119 TV SL48

LCN 180 180TV

LCN 212 Radio Immagine TV

Ricordiamo che chi si trova nella zona coperta dal MUX LOCALE 2 Lazio dovrà avviare una ricerca automatica dei canali per aggiornare il suo dispositivo alla nuova numerazione LCN nazionale e locale del digitale terrestre.