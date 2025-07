Digitale Terrestre: un canale sportivo lascia la piattaforma DTT

Una brutta notizia arriva dai colleghi di Italia in Digitale che hanno annunciato l’addio di un canale sportivo dalla piattaforma digitale terrestre. Si tratta di Radio TV Serie A che al momento è scomparso dalla lista dei canali all’interno della numerazione LCN nazionale automatica.

Effettuando una ricerca automatica dei canali la posizione LCN 899, occupata prima proprio da Radio TV Serie A, al momento risulta vuota. Ricordiamo che questo canale radiotelevisivo trasmetteva in streaming attraverso la tecnologia HbbTV solo su televisori e decoder compatibili e connessi a internet.

Radio TV Serie A al momento non è più visibile sul digitale terrestre. Tuttavia, rimane disponibile in streaming sul suo sito ufficiale. Inoltre, è anche disponibile alla visione su DAZN per tutti gli abbonati al servizio di streaming live e on demand sportivo.

Digitale Terrestre: il MUX PERSIDERA 1 perde Radio TV Serie A

Radio TV Serie A, sulla piattaforma digitale terrestre, faceva parte del MUX PERSIDERA 1 che ora ha perso un canale sportivo. Infatti, come annunciato da Italia in Digitale, manca all’appello da alcuni giorni lasciando un vuoto in tutti coloro che amavano seguire le programmazioni comodamente dal divano di casa. Ecco il multiplex aggiornato.

MUX PERSIDERA 1

Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)

NOVE (LCN 9,109,509)

Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)

HGTV – Home&Garden (LCN 56)

Motor Trend (LCN 59)

SPORTITALIA HD (LCN 60,560)

iL61 (LCN 61,561)

Deejay TV HD (LCN 69,569)

ITALIA CHANNEL (LCN 123)

GOLD TV ITALIA (LCN 128)

LA 4 ITALIA (LCN 129)

CHANNEL 24 (LCN 130)

RETE ITALIA (LCN 131)

LUXURY CHANNEL 137 (LCN 137)

STARMARKET (LCN 140)

Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)

FIRE TV (LCN 147)

Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)

TV 153 (LCN 153)

CANALE 162 (LCN 162)

PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)

PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)

PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)

PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 207)

PROMO LIFE (TV 153) (LCN 208)

PROMO SHOPPING (TV 153) (LCN 209)

CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 230)

CUSANO NEWS 7 (LCN 234)

CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 237)

PROMO KIDS (TV 153) (LCN 238)

CANALE 243 (TV 153) (LCN 243)

PROMO SPORT (TV 153) (LCN 250)

CANALE 263 (TV 153) (LCN 263)

RDS Social TV (LCN 265)

Radio Capital (LCN 713)

Radio Deejay (LCN 714)

Radio m2o (LCN 715)

RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)

Radio Maria (LCN 789)