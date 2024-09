Digitale Terrestre: canali scomparsi in questi giorni, cosa succede?

La piattaforma digitale terrestre è in pieno divenire sia prima che dopo il recente switch off parziale che ha visto tre canali RAI passare al DVB-T2. Infatti, è protagonista di tantissimi aggiornamenti che stiamo seguendo da vicino e che vi stiamo comunicando regolarmente.

In questi giorni sono diversi i canali scomparsi dalla piattaforma. Cosa sta realmente succedendo? Inevitabilmente tutti questi cambiamenti portano a disagi, Nello specifico, per alcuni utenti si tratta proprio di una perdita di alcuni canali dalla trasmissione nei loro apparecchi.

Proprio ieri vi abbiamo aggiornato in merito a due canali del digitale terrestre passati all’alta definizione (HD). Questa e altre modifiche richiedono un intervento da parte dell’utente se vuole continuare a ricevere tutti i canali della Numerazione LCN Nazionale.

Digitale terrestre: come recuperare i canali scomparsi

Esistono due modi per recuperare i canali scomparsi dal digitale terrestre in questi giorni nella tua televisione. Prima di tutto è importantissimo mantenere aggiornata la tua lista canali secondo la Numerazione LCN Nazionale. Siccome in questo periodo sono tanti gli aggiornamenti, consigliamo di farlo almeno una volta al mese, meglio quindicinalmente.

Al menù del tuo telecomando, sia esso del televisore che del decoder, trovi la sezione “Ricerca Canali“. Selezionala e vai alla voce “Ricerca Automatica Canali“. Una volta selezionata avvia il procedimento facendo attenzione a non spegnere il televisore o il decoder. Attendi la fine della ricerca e conferma i risultati da ordinare secondo Numerazione LCN Nazionale.

In questo modo ottieni sempre tutti i canali disponibili nella tua zona, ricevendoli con le ultime e più recenti frequenze del digitale terrestre. Scoprirai anche tanti nuovi canali se non hai mai effettuato questa procedura. Meglio effettuarla regolarmente anche se, ecco il secondo modo per recuperare tutti i canali, hai attiva la “Risintonizzazione Automatica Canali“.

Questa funzionalità, presente solo negli apparecchi di ultima generazione, garantisce aggiornamenti automatici e immediati del tuo dispositivo. Tuttavia, non sempre sono tempestivi e a volte effettuano la risintonizzazione in momenti non ideali come ad esempio meteo avverso o cali di segnale. Ecco perché è sempre meglio effettuare di tanto in tanto una “Ricerca Automatica Canali“.