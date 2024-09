Digitale Terrestre: nuovi canali passano all'HD

Ancora aggiornamenti sulla piattaforma del digitale terrestre che da oggi si è arricchita di nuovi canali TV ora disponibili in alta definizione (HD) per tutti gli utenti che li ricevono. Continua quindi l’abbandono della definizione standard per quella a 1080 x 960 pixel. Un nuovo modo di vedere la televisione.

I dettagli sono molto più ricchi, beneficiando quindi di colori vivaci e particolari prima non visualizzabili. Ovviamente è necessario un televisore compatibile con questa tecnologia. Inoltre, si sta avvicinando il giorno in cui sarà necessario avere assolutamente un apparecchio compatibile al DVB-T2.

Ad esempio, chi ancora a un televisore di vecchia generazione non riceve più tre canali RAI. Nello specifico Rai Storia, Rai Scuola e Rai Radio 2 Visual che sono passati allo standard DVB-T2 abbandonando lo standard DVB-T. Oggi, se rispecchi alcuni requisiti, puoi ottenere un decoder digitale terrestre DVB-T2 gratis.

Digitale terrestre: dove trovi i nuovi canali passati all’HD

Nello specifico, oggi sono due i canali TV del digitale terrestre passati alla trasmissione in alta definizione (HD). Abbandonando la definizione standard ora garantiscono una visione ricca di dettagli e molto più avanzata. Vediamo nello specifico di quali due canali si tratta.

Il primo si trova nel MUX Locale 1 Toscana. Sintonizzato all’LCN 88 del telecomando, ora trasmette con definizione da 1080 x 960 pixel. Stiamo parlando di Alert System TV, un canale televisivo locale particolarmente conosciuto da chi vive in Toscana, nelle zone in cui viene trasmesso.

Il secondo si trova nel MUX Locale 1 Lombardia. Sintonizzato all’LCN 16 del telecomando, ora trasmette con definizione da 1080 x 960 pixel. Stiamo parlando di Teletutto, un canale televisivo locale particolarmente seguito da chi abita in Lombardia, nelle zone in cui viene trasmesso.

Per poter ricevere questi due canali, se vivi in una delle Regioni interessate dai MUX in questione, dovrai avviare una “Ricerca automatica dei canali“, confermando l’ordine secondo la Numerazione LCN Nazionale digitale terrestre. Invece, se il tuo apparecchio ha attiva la “Risintonizzazione automatica dei canali” probabilmente li troverai già all’LCN sopra indicato.