Apple TV+, ecco tutte le nuove serie aggiunte nel catalogo

Apple TV+ continua a rinnovarsi con nuove e interessanti aggiunte al suo catalogo, che offre sempre più opzioni per chi cerca contenuti di qualità. A differenza di altri servizi di streaming, Apple preferisce puntare su produzioni mirate, scegliendo la qualità piuttosto che la quantità, ma comunque garantendo una varietà di serie e film per soddisfare i gusti di ogni tipo di spettatore.

Per chi non è ancora abbonato, c’è la possibilità di avere tre mesi di Apple TV+ a 4,99€ mensili. Al termine del periodo, l’abbonamento si rinnova automaticamente al costo di 9,99€ al mese, senza obbligo di permanenza. Per sfruttare questa promo basta accedere a Apple TV+. Detto questo, andiamo a scoprire più nel dettaglio le ultime novità presenti nel catalogo della piattaforma.

Le nuove serie inserite nel catalogo di Apple TV+

Tra le novità di aprile, troviamo la serie Your Friends & Neighbors, che vede protagonista Jon Hamm, e Government Cheese, una commedia surrealistica ambientata nel 1969 nella San Fernando Valley. Inoltre, è in arrivo Carême, una serie francese che racconta la vita del celebre chef del XIX secolo Antonin Carême.

Per chi ha già esplorato le novità, ci sono anche serie da recuperare, come Dope Thief, un thriller prodotto da Ridley Scott, e The Studio di Seth Rogen, che svela le difficoltà di uno studio cinematografico a Hollywood. Non mancano successi recenti come Scissione e Silo, che hanno attirato molta attenzione con le loro seconde stagioni.

In questo momento è possibile avere Apple TV+ per 3 mesi a soli 4,99€ mensili. Un’occasione unica per guardare i contenuti in streaming della piattaforma, sia quelli più recenti che i più datati.