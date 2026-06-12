Cancellato un canale del digitale terrestre in queste ore

Proprio in queste ore un canale radiotelevisivo italiano è stato cancellato dalla piattaforma digitale terrestre, l’offerta di intrattenimento gratuita più diffusa su tutto il territorio nazionale.
Come riportato dai colleghi di Italia in Digitale, all’interno del MUX DFREE è stata tolta l’emittente RADIOBRESCIA – La Leonessa, sintonizzabile alla LCN 787 del telecomando.
Per evitare problemi di segnale ti consigliamo di avviare la ricerca automatica dei canali così da ottenere l’ultima numerazione LCN nazionale.
MUX DFREE aggiornato dopo che questo canale del digitale terrestre è stato cancellato
Vediamo quindi come si presenta ora il MUX DFREE aggiornato dopo che il canale RADIOBRESCIA – La Leonessa, in precedenza disponibile alla LCN 787 del digitale terrestre, è stato cancellato.
- MUX D-FREE (MUX 3D-FREE)
Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- BOM CHANNEL (LCN 68)
- CANALE 122 (LCN 122)
- Lineagem (LCN 132)
- ArteIN (LCN 133)
- DELUXE 139 (LCN 139)
- PADRE PIO TV (LCN 145)
- FASCINO 147 (LCN 147)
- PRIMASET (LCN 149)
- EQUtv (LCN 151)
- Tesory Channel (LCN 152)
- FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
- Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
- ORLERTV (LCN 166)
- CANALE168 (LCN 168)
- CANALE169 (LCN 169)
- PRIMAFREE170 (LCN 170)
- AP CHANNEL (LCN 220)
- IT CHANNEL (LCN 221)
- RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
- Italia Sera (LCN 223)
- Amici Network (LCN 224)
- Teleshopping (FASCINO 147) (LCN 225)
- Tesory Channel (LCN 228)
- PRIMAFREE231 (LCN 231)
- CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
- GENIUS 240 (LCN 240)
- SICILIA 242 (LCN 242)
- Parole di Vita (LCN 245)
- BABEL (LCN 244)
- BeJoy.kids (LCN 247)
- 248 TV (LCN 248)
- MATRIX TV ITALIA (LCN 249)
- MOMENTO TV (LCN 251)
- Radio Radio TV (LCN 253)
- ADNPLAY (LCN 254)
- Maria Vision (LCN 255)
- Onair Italia (LCN 256)
- NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
- ARTEORA TV (LCN 267)
- 269ITALIA (AP CHANNEL) (LCN 269)
- 2Settanta Tv (LCN 270)
- Satisfaction TV (LCN 401)
- My Plus Tv (LCN 402)
- Nexum Channel (LCN 403)
- Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
- SUPERSIX (LCN 833)
Questo canale radiotelevisivo trasmetteva un cartello in alta definizione con risoluzione video 1920 x 1080 pixel con l’audio di RADIO SUPER in sottofondo.