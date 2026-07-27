Riaggiornata la lista canali del digitale terrestre in una regione italiana

Sono giorni particolarmente “agitati” anche su scala regionale per l’offerta di intrattenimento gratuita. Infatti, proprio in queste ore è stata aggiornata la lista canali del digitale terrestre in un’importante regione italiana. Tutti coloro che sono raggiunti dalle frequenze del multiplex regionale 4 in Emilia Romagna sono invitati ad avviare una ricerca automatica dei canali se non hanno attiva la risintonizzazione automatica dei canali sul proprio apparecchio.

Le novità nella lista canali del digitale terrestre in Emilia Romagna

Vediamo quindi quali sono le novità applicate all’interno della lista canali del digitale terrestre del multiplex locale 4 in Emilia Romagna:

TELECENTRO LCN 80 ha modificato in maiuscolo l’identificativo mentre il suo duplicato alla LCN 86 è stato rinominato in DITV GRIGIO;

LCN 80 ha modificato in maiuscolo l’identificativo mentre il suo duplicato alla LCN 86 è stato rinominato in DITV GRIGIO; reinserita Eventi TV alla LCN 84;

alla LCN 84; sostituita LIFE ZONE alla LCN 85 con ASIA POP TV ;

; RTA VIDEOTARO ha modificato il suo identificativo in maiuscolo alla LCN 89;

ha modificato il suo identificativo in maiuscolo alla LCN 89; MAGAZINE TV 91 alla LCN 91 ha ora rinominato l’identificativo in MAGAZINE TV ;

; Telesanterno Bo è ora disponibile alla LCN 92 al posto di DiTv Arancione;

è ora disponibile alla LCN 92 al posto di DiTv Arancione; TVQUI 24 , disponibile alla LCN 110, ha modificato il suo identificativo in maiuscolo e ha attivato l’alta definizione con risoluzione video 1280 x 720 pixel;

, disponibile alla LCN 110, ha modificato il suo identificativo in maiuscolo e ha attivato l’alta definizione con risoluzione video 1280 x 720 pixel; rinominate le emittenti SESTA RETE MOTOR, SESTA RETE e SESTARETE STYLE, rispettivamente alle LCN 111, 112 e 113;

ADN 24, alla LCN 114, ha modificato il proprio identificativo in maiuscolo;

aggiunta VALPADANA TV alla LCN 115;

ON AIR ha cambiato il suo identificativo in ONAIR alla LCN 116;

alla LCN 116; è stato aggiunto uno slot a schermo nero alla LCN 117 denominato Italcable ;

; GUSTO TV ha cambiato l’identificativo in maiuscolo alla LCN 119;

TUA CHANNEL ha cambiato l’identificativo alla LCN 176 ed è stata aggiunta una copia denominata Promovideo TV alla LCN 117;

ha cambiato l’identificativo alla LCN 176 ed è stata aggiunta una copia denominata Promovideo TV alla LCN 117; TURISMO TV è stata aggiunta alla LCN 178;

è stata aggiunta alla LCN 178; CULTURA VIVA TV ha cambiato il suo identificativo alla LCN 183 in CULTURA VIVA ;

; PROXIMA TV alla LCN 184 ha attivato l’alta definizione e cambiato l’identificativo in PROXIMA ;

; LIBERA INFORMA alla LCN 185 ha abbandonato l’alta definizione trasmettendo ora in definizione standard;

alla LCN 185 ha abbandonato l’alta definizione trasmettendo ora in definizione standard; ONAIR PLUS ha cambiato il suo identificativo avviando le trasmissioni sulla numerazione LCN 192.

Il multiplex regionale 4 Emilia Romagna aggiornato

Vediamo quindi la lista canali del multiplex regionale 4 Emilia Romagna del digitale terrestre aggiornato.