Riaggiornata la lista canali del digitale terrestre in una regione italiana

Sono giorni particolarmente “agitati” anche su scala regionale per l’offerta di intrattenimento gratuita. Infatti, proprio in queste ore è stata aggiornata la lista canali del digitale terrestre in un’importante regione italiana. Tutti coloro che sono raggiunti dalle frequenze del multiplex regionale 4 in Emilia Romagna sono invitati ad avviare una ricerca automatica dei canali se non hanno attiva la risintonizzazione automatica dei canali sul proprio apparecchio.
Le novità nella lista canali del digitale terrestre in Emilia Romagna
Vediamo quindi quali sono le novità applicate all’interno della lista canali del digitale terrestre del multiplex locale 4 in Emilia Romagna:
- TELECENTRO LCN 80 ha modificato in maiuscolo l’identificativo mentre il suo duplicato alla LCN 86 è stato rinominato in DITV GRIGIO;
- reinserita Eventi TV alla LCN 84;
- sostituita LIFE ZONE alla LCN 85 con ASIA POP TV;
- RTA VIDEOTARO ha modificato il suo identificativo in maiuscolo alla LCN 89;
- MAGAZINE TV 91 alla LCN 91 ha ora rinominato l’identificativo in MAGAZINE TV;
- Telesanterno Bo è ora disponibile alla LCN 92 al posto di DiTv Arancione;
- TVQUI 24, disponibile alla LCN 110, ha modificato il suo identificativo in maiuscolo e ha attivato l’alta definizione con risoluzione video 1280 x 720 pixel;
- rinominate le emittenti SESTA RETE MOTOR, SESTA RETE e SESTARETE STYLE, rispettivamente alle LCN 111, 112 e 113;
- ADN 24, alla LCN 114, ha modificato il proprio identificativo in maiuscolo;
- aggiunta VALPADANA TV alla LCN 115;
- ON AIR ha cambiato il suo identificativo in ONAIR alla LCN 116;
- è stato aggiunto uno slot a schermo nero alla LCN 117 denominato Italcable;
- GUSTO TV ha cambiato l’identificativo in maiuscolo alla LCN 119;
- TUA CHANNEL ha cambiato l’identificativo alla LCN 176 ed è stata aggiunta una copia denominata Promovideo TV alla LCN 117;
- TURISMO TV è stata aggiunta alla LCN 178;
- CULTURA VIVA TV ha cambiato il suo identificativo alla LCN 183 in CULTURA VIVA;
- PROXIMA TV alla LCN 184 ha attivato l’alta definizione e cambiato l’identificativo in PROXIMA;
- LIBERA INFORMA alla LCN 185 ha abbandonato l’alta definizione trasmettendo ora in definizione standard;
- ONAIR PLUS ha cambiato il suo identificativo avviando le trasmissioni sulla numerazione LCN 192.
Il multiplex regionale 4 Emilia Romagna aggiornato
Vediamo quindi la lista canali del multiplex regionale 4 Emilia Romagna del digitale terrestre aggiornato.
- LCN 76 – Telesanterno 2
- LCN 80 – TELECENTRO
- LCN 84 – Eventi TV
- LCN 85 – ASIA POP TV
- LCN 86 – DITV GRIGIO
- LCN 89 – RTA VIDEOTARO
- LCN 91 – Magazine Tv
- LCN 92 – Telesanterno Bo
- LCN 93 – RTR 99
- LCN 110 – TV QUI 24
- LCN 111 – SESTA RETE MOTOR
- LCN 112 – SESTA RETE
- LCN 113 – SESTARETE STYLE
- LCN 114 – ADN 24
- LCN 115 – VALPADANA TV
- LCN 116 – ONAIR
- LCN 117 – Italcable
- LCN 119 – GUSTO TV
- LCN 176 – TUA CHANNEL
- LCN 177 – Promovideo TV
- LCN 178 – TURISMO TV
- LCN 179 – BUSINESS CHANNEL
- LCN 181 – STAR 3
- LCN 182 – STAR 6
- LCN 183 – CULTURA VIVA
- LCN 184 – PROXIMA
- LCN 185 – LIBERA INFORMA
- LCN 186 – LIBERA FAMIGLIA
- LCN 187 – LIBERA SPORT
- LCN 188 – LIBERA MOTORI
- LCN 189 – LIBERA PIU’
- LCN 190 – VUEMME
- LCN 192 – ONAIR PLUS
- LCN 193 – LOMBARDIA TV
- LCN 194 – TELESTAR
- LCN 196 – STAR 1
- LCN 197 – STAR 4
- LCN 199 – BAILA TV
- LCN 351 – 70-80.IT
- LCN 353 – SETTANTAOTTANTA
- MOTORI TV (senza numero LCN nell’immagine)
Fonte: Italia in Digitale
Pubblicato il 27 lug 2026
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