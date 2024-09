Ottieni anche tu il tuo Decoder Digitale Terrestre DVB-T2 gratis

Il passaggio al nuovo standard trasmissivo sta isolando alcuni utenti che, dopo il 28 agosto 2024, non riescono più a vedere i tre canali Rai passati al DVB-T2. Questo perché non sono dotati di un televisore o decoder compatibili. Se questo è il tuo caso o conosci qualcuno, amico o parente, in questa situazione c’è una notizia che devi assolutamente sapere. Fino al 31 ottobre 2024 è possibile richiedere e ottenere un decoder digitale terrestre compatibile con il DVB-T2 completamente gratis direttamente a casa.

Si tratta del Bonus Decoder a Casa, l’unica agevolazione valida che il Ministero dello Sviluppo e del Made in Italy ha mantenuto attiva. In altre parole, grazie a questo vantaggio, un cittadino compatibile può richiedere e ricevere un decoder gratuitamente per rendere il proprio televisore compatibile con la tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10, senza spendere un centesimo.

Vediamo quindi quali sono le condizioni necessarie affinché la richiesta possa essere approvata.

Decoder Digitale Terrestre DVB-T2: come riceverlo gratis

Il Ministero dello Sviluppo e del Made in Italy ha mantenuto attivo il Bonus Decoder a Casa che può essere richiesto entro e non oltre il 31 ottobre 2024. Mancano meno di due mesi prima che questa agevolazione venga completamente cancellata. Quindi, se sei tra coloro che possono beneficiare di un decoder digitale terrestre compatibile al DVB-T2 completamente gratis devi sbrigarti.

Esistono però delle condizioni imprescindibili e necessarie per poter inviare la richiesta. Infatti, il Bonus Decoder a Casa, diversamente dai precedenti Bonus TV e Rottamazione, non è rivolto a tutti i cittadini italiani indistintamente. Perciò vediamo insieme quali sono i requisiti per poter beneficiare di questo bonus:

devi essere un cittadino italiano con un abbonamento radiotelefonico attivo e regolare;

e regolare; devi aver compiuto almeno 70 anni ;

; devi avere un trattamento pensionistico pari o inferiore a 20mila euro l’anno.

Se soddisfi tutti i requisiti sopra menzionati, hai tre modi per inviare la tua richiesta e ricevere il decoder digitale terrestre DVB-T2 gratis: