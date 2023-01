Digitale terrestre: sei compatibile con il Bonus decoder casa?

Con il nuovo anno i Bonus TV sono scomparsi, tutti tranne uno. Infatti è rimasto ancora in vigore, salvo esaurimento fondi, il Bonus decoder a casa. Ottima iniziativa del Ministero delle Imprese e del Made in Italy per aiutare chi ancora deve aggiornarsi all’arrivo del nuovo digitale terrestre.

In questo mese, salvo proroghe dell’ultimo minuto, avverrà lo switch off definitivo che saluterà la vecchia tecnologia DVB-T per accendere la nuova DVB-T2 – HEVC Main 10. Ecco perché è ancora più urgente acquistare un decoder di ultima generazione così da rendere il proprio televisore ancora utilizzabile.

Su Amazon ci sono tantissime offerte disponibili. Ad esempio, in questo momento acquisti il Decoder Nokia Terrestrial Receiver 6000 a soli 24,90 euro, invece di 29,90 euro. Nondimeno, potresti anche essere compatibile con il Bonus decoder a casa. Scopri cosa ti serve per ottenerlo.

Digitale terrestre: i casi compatibili al Bonus decoder a casa

L’ultimo bonus rimasto permette di ricevere un decoder digitale terrestre di ultima generazione direttamente a casa completamente gratis. Ovviamente, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sul sito Nuova TV Digitale, ha indicato quali sono i casi compatibili con l’attuale Bonus decoder a casa:

L’agevolazione che prevede la consegna direttamente a casa di un decoder compatibile con la nuova tecnologia è destinata a tutti i cittadini di età pari o superiore ai 70 anni, con un trattamento pensionistico non superiore a 20.000 euro annui e che siano titolari di abbonamento al servizio di radiodiffusione.

Se sei tra i fortunati che possono accedere a questa iniziativa sbrigati a farerichiesta prima che i fondi si esauriscano. Sempre su sito Nuova TV Digitale sono indicate le modalità per ottenere il Bonus decoder a casa per il digitale terrestre. Te le proponiamo qui di seguito sperando possano esserti utili:

chiama il numero 800776883 e seleziona la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV (da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 18, festivi esclusi);

e seleziona la sezione relativa alla consegna a domicilio dei Decoder TV (da lunedì a venerdì, dalle ore 10 alle 18, festivi esclusi); vai in uno dei quasi 13 mila uffici postali presenti in tutta Italia negli orari di apertura;

presenti in tutta Italia negli orari di apertura; clicca su questo link, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.