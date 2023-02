Digitale terrestre: Decoder DVB-T2 Thomson torna alla carica, 19€

Disponibilità immediata e consegna gratuita per uno dei colossi del mondo digitale terrestre. Grazie ad Amazon oggi ti arriva a casa il Decoder DVB-T2 Thomson a soli 19 euro, invece di 32,90 euro. Semplice nell’utilizzo, si collega direttamente al tuo vecchio televisore per trasmettere tutti i canali con la nuova codifica Mpeg4 in qualità HD a 1080p. L’installazione è veloce e immediata.

La ricerca automatica dei canali TV in pochi minuti ti elenca quelli disponibili alla Numerazione LCN Nazionale. Così saprai sempre come trovare la tua trasmissione preferita. Il potente sintonizzatore assicura una ricezione ottimizzata in qualsiasi circostanza. Scegli la qualità al giusto prezzo, oggi ancora più conveniente grazie a questa offerta Amazon.

Digitale terrestre: con il Decoder Thomson ricevi tutti i canali TV

Scegli il Decoder Thomson per il nuovo digitale terrestre e dai nuova vita al tuo vecchio televisore. Grazie alla sua tecnologia moderna e all’avanguardia non avrai problemi nel ricevere tutti i canali TV delle emittenti sia nazionali che regionali. Il telecomando gestisce solo il decoder, ma è molto pratico e consente un’esperienza intuitiva ed eccellente. Approfittane subito!

Mettilo nel carrello a soli 19 euro, anziché 32,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.