Digitale terrestre: da oggi ti serve il decoder Edision Picco T265+

Oggi è l’ultimo giorno per i canali del digitale terrestre rimasti con codifica Mpeg2. Quindi, se non hai un televisore o un decoder compatibile al nuovo standard trasmissivo DVB-T2 – HEVC Main 10 non riceverai più nulla. La tua salvezza si chiama Edision Picco T265+.

Questo potente decoder è in offerta su Amazon a soli 27 euro, invece di 29,90 euro. Si tratta di una soluzione efficace ed economica per dare nuova vita a un televisore ancora in buone condizioni. Se è il tuo caso approfittane subito perché pensiamo che tra oggi e domani finirà in sold out.

Digitale terrestre: Edision Picco T265+ è la tua salvezza

Senza un decoder o un televisore di nuova generazione da oggi resterai completamente al buio. Infatti, sul digitale terrestre verranno spenti gli ultimi canali che trasmettevano con codifica Mpeg2. Questo per prepararci al prossimo e definitivo switch off al DVB-T2. Perciò non perdere tempo e acquista il Decoder Edision Picco T265+.

Dotato di un sintonizzatore TV potente, il tuo vecchio televisore sarà in grado di ricevere tutti i canali, anche quelli nuovi, in Mpeg4 e con lo standard in arrivo. Dotato di una porta HDMI e di una SCART è universale e può essere collegato facilmente a qualsiasi modello di televisione. Mettilo nel carrello a soli 27 euro.

Per acquistare il decoder Edision Picco a questo prezzo speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.