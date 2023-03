Digitale terrestre: questo decoder a 18€ è un REGALO

Sbrigati prima che questa super offerta termini in sold out e finisca il tuo termine. Acquista il Decoder Digitale Terrestre Fenner a soli 18 euro, invece di 29,99 euro. Questo dispositivo è tra i più acquistati e apprezzati dagli utenti per 3 motivi principali. Primo, spesso è in offerta e si può ottenere a un prezzo molto conveniente senza rinunciare alla qualità.

Secondo, è semplice da installare e intuitivo da utilizzare. Perciò risulta particolarmente adatto per le famiglie e le persone anziane. Terzo, è potente e funzionale perché dotato di componentistiche premium come il sintonizzatore TV e la sintonizzazione automatica dei canali. Perciò con questo sconto è da prendere al volo senza perdere altro tempo.

Digitale Terrestre: il Decoder DVB-T2 Fenner è un top di gamma

Anche nel mondo dei decoder esistono i top di gamma. Grazie a Fenner aggiorni il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre garantendoti la trasmissione di tutti i canali ora con codifica Mpeg4. Inoltre, essendo certificato DVB-T2 – HEVC Main 10, ti assicura anche la piena compatibilità con il prossimo standard trasmissivo che sarà attivato dopo l’ultimo switch off.

Mettilo subito nel carrello a soli 18 euro, anziché 29,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.