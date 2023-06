Digitale Terrestre: il Decoder Fenner GX1 è tuo a 19€ su Amazon

Aggiorna il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre spendendo poco grazie ad Amazon. Ogni giorno trovi le migliori offerte su tantissimi decoder DVB-T2. Oggi acquisti il Fenner GX1 a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Grazie a questa super promozione risparmi esattamente 10 euro aggiudicandoti però un ricevitore di altissima qualità.

La disponibilità è immediata con consegna gratuita se sei un cliente Prime. Grazie alle sue caratteristiche premium rimarrai soddisfatto. Infatti, questo ricevitore di ultimissima generazione è dotato di un sintonizzatore TV potente ed efficiente. Inoltre, ha anche la sintonizzazione automatica. In pratica si aggiorna autonomamente ogni qualvolta le frequenze cambiano o avvengono delle modifiche nella Numerazione LCN Nazionale.

Digitale Terrestre: fai la scelta giusta, affidati al Fenner GX1

Il Decoder Fenner GX1 è la scelta giusta per aggiornare qualsiasi televisore al nuovo digitale terrestre. Ti viene consegnato con telecomando e istruzioni in italiano. La sua scocca è piccola e può essere facilmente posizionata vicino al tuo apparecchio senza invadere lo spazio e risultando comunque elegante. Dotato di una porta HDMI e una SCART lo colleghi a tutti i televisori senza problemi. Conosciuto per essere semplice e intuitivo, è adatto a tutti.

Acquista il Decoder Fenner GX1 a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.