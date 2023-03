Digitale Terrestre: il Decoder Fenner GX2 a soli 19€ è un REGALO

Il Decoder Digitale Terrestre Fenner GX2 è un top di gamma nella categoria dei ricevitori. La sua tecnologia estrema garantisce il massimo della qualità in qualsiasi situazione. Incluso nella confezione trovi il telecomando universale che controlla anche il televisore al quale viene collegato. Acquistalo su Amazon a soli 19 euro, anziché 29,90 euro.

Il design della scocca è lineare e moderno. I materiali premium con cui è stata realizzata conferiscono robustezza e prestazioni dato che dissipano il calore prodotto dal lungo utilizzo. Inoltre, è dotata di pulsanti sulla parte frontale per una gestione immediata anche senza telecomando. Infine è piccola e compatta.

Digitale Terrestre: con il Decoder Fenner GX2 aggiorni il tuo TV

Grazie al Decoder Digitale Terrestre Fenner GX2 aggiorni il tuo vecchio televisore ai nuovi standard di trasmissione. Vedrai tutti i canali disponibili con codifica Mpeg4 in HD a 1080p. Inoltre, sarai già pronto per il prossimo switch off al DVB-T2 – HEVC Main 10. Grazie alla sintonizzazione automatica aggiorna la lista canali ogni volta che è necessario.

Metti nel carrello il Decoder Fenner GX2 a soli 18 euro, anziché 29,90 euro. Questa offerta speciale è un’esclusiva per i clienti Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.