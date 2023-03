Digitale terrestre: Decoder Fenner sotto i 20€

Il Decoder DVB-T2 Fenner è un apparecchio che sta facendo la storia del digitale terrestre. Indispensabile per aggiornare il proprio televisore al prossimo standard trasmissivo è semplice, intuitivo e facilmente installabile. Oggi lo paghi ancora meno su Amazon. Acquistalo subito a soli 18 euro, invece di 29,99 euro. La disponibilità è immediata e la consegna gratuita per i clienti Prime.

Collegalo al tuo televisore senza problemi, tanto è universale. Infatti, dispone di due porte. Una SCART, per i dispositivi più vecchi, e l’altra HDMI, che assicura una migliore qualità visiva in HD a 1080p. I due rispettivi cavi non sono inclusi nella confezione, ma sono sempre disponibili su Amazon a prezzi interessanti.

Digitale terrestre: il Decoder Fenner è una bomba per il DVB-T2

Attualmente senza un apparecchio di ultima generazione, compatibile al nuovo digitale terrestre, non è possibile ricevere i canali TV. Grazie al Decoder Fenner potrai continuare a vedere i tuoi programmi preferiti direttamente dal tuo vecchio televisore. Dotato di sintonizzazione automatica, si aggiorna autonomamente ordinando i canali secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Mettilo subito in carrello a soli 18 euro, anziché 29,99 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.