Digitale terrestre: decoder multifunzione al PREZZO MINIMO

Non è il solito decoder DVB-T2: quello di Leelbox protagonista in questo momento di un'offerta lampo su Amazon al prezzo minimo storico non si limita a sintonizzare il televisore sui canali del nuovo digitale terrestre. Ecco quali sono le sue funzioni avanzate.

Decoder DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre e molto di più

Pienamente compatibile con tutti i più recenti standard di trasmissione e con l'alta definizione 1080p, all'occorrenza può diventare un registratore così da salvare i programmi preferiti o un lettore multimediale per la riproduzione di video, immagini e audio. Non occorre altro che collegare una pendrive o un disco fisso esterno alla porta USB. Tutte le informazioni nella descrizione completa del prodotto.

Può anche accedere ai contenuti online connettendo un adattatore WiFi (non incluso). In dotazione invece il telecomando e il cavo HDMI per la TV, oltre al manuale d'uso. Tutto questo, ora, con uno sconto del 46% sul prezzo di listino.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il decoder DVB-T2 di Leelbox per il nuovo digitale terrestre al prezzo finale di soli 21,99 euro invece di 39,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, così come la consegna a domicilio con spedizione gratuita per gli abbonati Prime. Trattandosi di un'offerta lampo il consiglio è però quello di non perdere tempo: rimarrà disponibile solo per poche ore e fino all'esaurimento delle unità in promozione.