Digitale terrestre: ricezione perfetta con il decoder Nokia (-42%)

Non ti sei ancora adeguato all’arrivo del nuovo digitale terrestre perché ti dispiace cambiare il tuo vecchio televisore ancora funzionante e in buone condizioni? Puoi farlo continuando a utilizzarlo grazie a una soluzione economica che Amazon ti sta regalando con l’attuale Black Friday. Acquista il Decoder DVB-T2 Nokia a soli 23 euro, invece di 39,90 euro.

Stai risparmiando esattamente il 42% dal prezzo di listino. Con questo ordine porti a casa un dispositivo di altissima qualità che garantisce una ricezione perfetta di tutti i canali in chiaro. Compatibile con il nuovo standard trasmissivo DVB-T2 HEVC Main 10, sarà la tua salvezza al prossimo switch off definitivo.

Digitale terrestre firmato Nokia: sicurezza e perfezione per il tuo intrattenimento

Smettila di perderti alcuni canali perché il tuo televisore non riesce a riceverli o perché il decoder che hai acquistato tempo fa non offre una buona qualità. Affidati al Decoder DVB-T2 Nokia che oggi acquisti a soli 23 euro. Con questo dispositivo ti assicuri la migliore visione delle trasmissioni del digitale terrestre senza perdertene una.

Il suo sintonizzatore TV è potente e in grado di ricevere tutti i canali disponibili sia delle emittenti nazionali che di quelle regionali. Addirittura, in certe situazioni si comporta bene anche laddove il segnale risulta essere debole per tanti altri dispositivi. Fai la scelta giusta approfittando del Black Friday di Amazon. Metti nel carrello il Decoder DVB-T2 Nokia a soli 23 euro, invece di 39,90 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.