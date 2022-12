Digitale terrestre: scopri il Decoder OBEST con YouTube incluso

L’arrivo del nuovo digitale terrestre sta gettando molti nel panico. Chi ancora non si è adeguato alla nuova tecnologia già ora non riesce più a vedere alcun canale. Questo perché il 20 dicembre tutti quelli rimasti in Mpeg2 sono stati spenti definitivamente. Ecco perché il Decoder DVB-T2 OBEST è la soluzione che fa al caso tuo.

Acquistalo a soli 26,99 euro, invece di 34,99 euro, grazie al Coupon Amazon da 8 euro che devi applicare prima di mettere l’oggetto in carrello. La sua particolarità è che potrai anche vedere YouTube dal tuo televisore senza dover acquistare altri prodotti per lo streaming. Ti basterà un dongle USB WiFi.

Digitale terrestre: con il Decoder OBEST trasformi il tuo televisore

Grazie al Decoder DVB-T2 OBEST trasformi il tuo vecchio televisore in un apparecchio moderno compatibile al nuovo digitale terrestre. Il pratico display frontale fornisce le informazioni essenziali tra cui il numero del canale e, durante lo standby, l’ora esatta. La pratica porta USB posizionata a lato dello schermo LED ti permette di riprodurre contenuti multimediali facilmente.

I pratici tasti a vista garantiscono l’utilizzo anche senza il telecomando universale, incluso nella confezione. Riceverai in un attimo tutti i canali gratuiti con la possibilità di memorizzarne fino a 1000. Mettilo subito nel carrello a soli 26 euro. Questa offerta la trovi solo su Amazon, ma ricordati di applicare il Coupon 8 Euro visibile sulla pagina.

Sappi che per accedere a questa offerta speciale e al Coupon 8 Euro devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.