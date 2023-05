Digitale terrestre: con il Decoder Strom risparmi e vedi tutti i canali

Acquista il Decoder DVB-T2 Strom a soli 25,90 euro, invece di 27,90 euro. Grazie a questo dispositivo aggiorni qualsiasi tipo di televisore al nuovo digitale terrestre. La sua qualità garantisce una perfetta ricezione per vedere tutti i canali TV gratuiti in chiaro. Dotato della nuova tecnologia trasmissiva trasmette le immagini in alta qualità HD a 1080p e con codifica Mpeg-4.

Strom 504 A+ è dotato di porte in uscita. Una HDMI, compatibile con tutti i televisori più recenti. Un’altra SCART, compatibile con i televisori più datati. Qualunque sia il tuo apparecchio potrai aggiornarlo tranquillamente e senza limitazioni al DVB-T2 – HEVC Main 10. Rendi felice la tua famiglia, torna a vedere tutti i canali ampliando la qualità dell’intrattenimento.

Digitale terrestre: il Decoder Strom 504 A+ in offerta su Amazon

Grazie al decodificatore TNT Strom 504 questo decoder cerca e regola facilmente tutti i canali della piattaforma digitale terrestre, anche quelli più difficili. Potrai registrare fino a 4000 canali e modificare l’elenco come preferisci. Dotato anche di un basso consumo energetico, risparmi sulla bolletta della luce. Grazie alla porta USB si trasforma in un comodo mediaplayer.

Mettilo nel carrello a soli 25,90 euro, invece di 27,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.