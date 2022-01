Digitale terrestre: il decoder TELE System è pronto

Lo connetti al tuo televisore e sei pronto per l'arrivo del nuovo digitale terrestre: TELE System TS6105 è un decoder DVB-T2 con tutto ciò che serve per continuare a ricevere ogni canale e ogni programma anche dopo lo switch. Oggi è proposto a un buon prezzo su Amazon.

TELE System TS6105 è il decoderpronto per DVB-T2

Queste le caratteristiche più importanti: pieno supporto alle tecnologie DVB-T/T2 HD, MPEG-2, MPEG-4 H264/AVC, H.265/HEVC Main10 e alle risoluzioni 576i/p, 720p, 10801i/p oltre che al Dolby Audio. Per tutti gli altri dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

A livello di funzionalità si segnalano il menu semplice e intuitivo, l'autoscan per trovare automaticamente i nuovi canali con sistema di ordinamento automatico (LCN), la guida elettronica ai programmi (EPG), televideo e sottotitoli, timer, time shifting e aggiornamento software. Nell'immagine qui sotto le porte di connessione. Il telecomando è in dotazione.

Connettendo una pendrive o un disco fisso esterno attraverso la porta USB è inoltre possibile trasformarlo in un media player per la riproduzione dei contenuti caricati. Tutto questo nel design compatto ed elegante del decoder TELE System TS6105, proposto oggi su Amazon al prezzo di soli 27,84 euro con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime.