Digitale terrestre: il Decoder Trevi a un prezzo formidabile

Amazon è un pozzo dei desideri. Se hai bisogno di qualcosa vai sul suo store e lo trovi, anche a prezzi molto concorrenziali. Particolarmente interessante è il Decoder Trevi HE 3377 che con soli 24 euro, invece di 34,90 euro, aggiorna il tuo vecchio televisore al nuovo digitale terrestre. Cosa stai aspettando? Mettilo subito nel carrello, la disponibilità è immediata e la consegna gratuita.

Le sue dimensioni sono molto contenute rendendo così il box piacevole alla vista e poco invasivo sull’arredamento. Dotato di una porta HDMI garantisce una trasmissione di alta qualità con immagini in HD a 1080p. Altrimenti, se il televisore è particolarmente datato, puoi anche collegarlo tramite la porta SCART TV. L’installazione è quindi semplice e veloce.

Digitale terrestre: con il Decoder Trevi aggiorni il tuo TV a un prezzo contenuto

Scegli il Decoder Trevi HE 3377, tuo a soli 24 euro. Dotato di un potente sintonizzatore TV, è adatto alla ricezione dei programmi del digitale terrestre in alta definizione HD con codec H.265 10 bit. La sintonizzazione automatica rende il suo utilizzo molto pratico e comodo. Inoltre, è in grado di ricevere tutti i canali con codifica Mpeg4 ordinati secondo numerazione LCN Nazionale.

Acquistalo a soli 24 euro, invece di 34,90 euro. Ricordati che per accedere a questa offerta speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

