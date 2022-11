Digitale terrestre: Decoder + USB WiFi Dongle a soli 23€ (Amazon)

Il nuovo digitale terrestre è in arrivo. Accoglilo con un dispositivo intelligente che ti faccia sì risparmiare, ma senza rinunciare a nulla. Il tuo divertimento è sacro e la televisione deve offrirti il massimo. Perciò approfitta delle offerte Black Friday di Amazon per acquistare il Decoder DVB-T2 Kingbox a soli 23,98 euro, invece di 35,99 euro.

La sua particolarità è che, inclusa nella confezione, c’è la pratica USB WiFi Dongle MT7601 per collegarlo a internet. Questo strumento ti permette di accedere a tutti i video di YouTube per vederli direttamente dal televisore con tutta la famiglia. Un’ottima soluzione smart per avere DVB-T2 e streaming nello stesso dispositivo.

Digitale terrestre e YouTube insieme con il decoder Kingbox

Vai subito su Amazon e approfitta di un’offerta combo davvero speciale. Acquista il Decoder DVB-T2 Kingbox + USB WiFi Dongle MT7601 a soli 23 euro. Grazie alla velocità di trasmissione di quest’ultima, fino a 150 Mbps, potrai ricevere il segnale WiFi e goderti contenuti in streaming dal televisore.

Inoltre, il telecomando 2 in 1 universale permette di gestire contemporaneamente sia il decoder che il televisore. In questo modo non dovrai continuare a cambiare telecomando per accendere la TV e regolare il suo volume. Grazie alla sintonizzazione automatica dei canali saranno sempre aggiornati e in ordine secondo la Numerazione LCN Nazionale. Mettilo nel carrello a soli 23 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

