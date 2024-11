Digitale Terrestre: disponibile la programmazione di Urania TV in HbbTV

Da pochi giorni è arrivato un nuovo canale sulla piattaforma digitale terrestre. Disponibile in tutta Italia, Urania TV è sintonizzabile alla numerazione LCN 260 nel MUX Persidera 3. Una novità molto interessante visto che questo è il primo canale interamente dedicato a istituzioni e imprese. Ma gli aggiornamenti non sono finiti qui.

Infatti, nelle ultime ore, nonostante sia arrivato da relativamente poco tempo, è già stata attivata la programmazione in HbbTV. Questo significa che, tramite una connessione dati a internet, è possibile accedere a contenuti esclusivi in streaming sia live che on demand di approfondimento o integrazione.

Grazie alle nuove tecnologie offerte dal digitale terrestre è possibile ampliare l’offerta di intrattenimento, in modo del tutto gratuito. Urania TV si posiziona come canale tematico di informazione e approfondimenti legati a istituzioni e imprese. Un punto di riferimento per il settore e per tutti gli utenti interessati.

Digitale Terrestre: come accedere alla programmazione di Urania TV in HbbTV

Continuano gli aggiornamenti della piattaforma DTT da alcuni mesi a questa parte. L’arrivo di Urania TV sul digitale terrestre fa parte di questo processo. Infatti, non solo vengono modificate frequenze e numerazioni, ma anche nuovi canali TV approdano a disposizione degli utenti.

Per poter accedere alla programmazione in HbbTV di Urania TV, ma anche di altri canali che offrono questa tecnologia, è essenziale avere un televisore o un decoder di ultima generazione. Non deve essere solamente compatibile allo standard DVB-T2, che presto sarà l’unico disponibile per accedere alle trasmissioni, ma deve anche essere connesso a internet.

Infatti, i contenuti fruibili in HbbTV vengono trasmessi tramite connessione dati in maniera ibrida. In pratica, una volta sintonizzato sul canale Urania TV, tramite il telecomando l’utente può fruire anche dei contenuti aggiuntivi tramite un menù attivabile. In questo modo l’offerta del digitale terrestre si completa con ulteriori forme di intrattenimento.