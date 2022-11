Digitale terrestre DVB-T2 a soli 19€ con questo decoder fantastico

Economico è sinonimo di qualità con Amazon e le sue nuovissime offerte Black Friday. Approfitta subito di questo evento promozionale per adeguarti al prossimo standard televisivo DVB-T2 del digitale terrestre. Pensa, con soli 19 euro acquisti un dispositivo compatibile e di ultimissima generazione.

Metti nel carrello il Decoder DVB-T2 Leelbox T4 a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Questo apparecchio non è come gli altri. La sua particolarità sono le dimensioni e la struttura, realizzate per essere installato direttamente dietro il televisore e così scomparire alla vista. Al prezzo attuale è un vero e proprio regalo.

Digitale terrestre: il DVB-T2 non è più un problema con questo decoder in offerta

Afferra subito una delle migliori offerte Black Friday di Amazon legate al nuovo digitale terrestre. Il Decoder DVB-T2 Leelbox T4 ti sta aspettando a soli 19,99 euro, invece di 29,99 euro. Sbrigati prima che le scorte si esauriscano e la promozione termini in un sold out.

Grazie a questo dispositivo potrai ricevere tutti i canali gratuiti in chiaro senza problemi. Nonostante sia piccolo, il suo sintonizzatore TV è potente. Il telecomando universale 2 in 1, facilmente programmabile, gestisce sia il televisore che il decoder. Inoltre, supporta sia l’attacco HDMI che SCART. Mettilo nel carrello a soli 19 euro.

Ricordati che per accedere alle Offerte Black Friday devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.