Digitale Terrestre: l'estate fa brutti scherzi al segnale, come risolvere

Il periodo estivo non è certo una passeggiata per il digitale terrestre che, quasi ogni anno, deve affrontare piccoli o grandi problemi di segnale. Esistono alcune zone particolarmente colpite da questi disagi, più di altre. Non è difficile capire quindi perché molti cittadini siano particolarmente frustati. Magari proprio perché nelle calde serate un po’ di televisione farebbe comodo e invece è impossibile guardarla.

Complice di queste difficoltà di segnale non è solo il maltempo, ma anche il caldo torrido. Per questo, come vi abbiamo segnalato alcuni giorni fa, anche alla fine di agosto è stata aggiornata la lista dei canali del digitale terrestre. Ma c’è di più e non si tratta solo della numerazione LCN nazionale della piattaforma.

Infatti, come riferito dai colleghi di TrevisoToday, Rai Way un mesetto fa è intervenuta con lavori tecnici per ridurre i problemi di segnale registrati dai cittadini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Insomma, un lavoro importante che ha cercato di risolvere i disagi che non permettevano di sintonizzare e seguire le trasmissioni di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Per affrontare e ridurre questi disagi, Rai Way — in collaborazione con la Capogruppo Rai — è intervenuta con un aggiornamento tecnico importante: la riconfigurazione del MUX-B in tecnologia DVB-T2, avvenuta lo scorso 1° luglio. In Veneto e Friuli sono stati coinvolti 22 impianti trasmittenti, compresi quelli che servono il territorio del Trevigiano.

Digitale terrestre: come gestire caldo e maltempo per non avere problemi di segnale

In alcune zone d’Italia i tecnici sono dovuti intervenire per risolvere problemi di segnale digitale terrestre. Come puoi personalmente gestire caldo e maltempo affinché non interferiscano sulla qualità delle trasmissioni alla tua antenna? Esistono alcune buone abitudini che possono sicuramente aiutare e migliorare se non completamente almeno un po’ la situazione.

Prima di tutto programmati un momento, almeno una volta alla settimana d’estate, per effettuare una ricerca automatica dei canali del digitale terrestre. In questo modo la tua lista canali rimane sempre aggiornata alle ultime modifiche e alle più recenti frequenze, in base alle novità che vengono apportate sulla piattaforma.

Inoltre, fai sempre attenzione al momento in cui avvii la ricerca automatica. Se vivi in una zona di mare o collinare meglio effettuare questa operazione la sera, magari quando il sole è già tramontato così che non ci siano molte interferenze atmosferiche. Infine, mai avviare la ricerca in situazioni di maltempo o cielo coperto. Aspetta condizioni meteorologiche migliori.