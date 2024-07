Il Digitale Terrestre diventa facile per tutti: la novità in arrivo

Prosegue l’avvicinamento del digitale terrestre al prossimo standard DVB-T2 in programma per il 28 agosto 2024 quando, diversi canali Rai, passeranno alla nuova tecnologia trasmissiva. Una novità che sta trascinando altre novità in merito a questa piattaforma per la trasmissione dei canali TV gratuiti a tutti i cittadini su territorio italiano. Agcom, in un comunicato stampa, ha annunciato un’altra novità che faciliterà l’interazione di tutti.

Il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, un Regolamento volto ad assicurare l’immediata, agevole e chiara accessibilità dei contenuti della televisione digitale terrestre, così come previsto dal Testo unico dei servizi media audiovisivi e dalla propria delibera n. 294/23/CONS.

Il comunicato stampa di AGCOM entra poi nei particolari spiegando in maniera dettagliata cosa succederà in tutti i televisori di ultima generazione, compatibili con lo standard DVB-T2:

Elaborato a valle di un tavolo tecnico istituito ad hoc, al quale hanno partecipato le associazioni dei broadcaster e dei costruttori di apparati che hanno progressivamente avvicinato le rispettive posizioni, consentendo all’autorità di pervenire a soluzioni il più possibile condivise, il Regolamento definisce l’icona, di seguito rappresentata, che funge da immediato punto di accesso ai canali del digitale terrestre.

Digitale terrestre: la nuova icona semplificherà l’interazione degli utenti

La nuova icona, che dovrà essere presente su tutti i televisori di ultima generazione compatibili con il DVB-T2, semplificherà l’interazione degli utenti con i canali gratuiti del digitale terrestre rispondendo a queste caratteristiche elencate nel comunicato stampa di AGCOM:

presente sulla home page di tutti i dispositivi idonei alla ricezione dei contenuti trasmessi su piattaforma;

di tutti i dispositivi idonei alla ricezione dei contenuti trasmessi su piattaforma; dimensioni non inferiori a quelle delle altre icone o degli altri riquadri presenti nella stessa posizione;

non inferiori a quelle delle altre icone o degli altri riquadri presenti nella stessa posizione; identica su tutti i dispositivi e su tutte le interfacce utente per essere immediatamente visibile.

