Scopri se il tuo televisore è pronto per i nuovi canali Rai DVB-T2

Il digitale terrestre è pronto a un grande cambiamento. L’inizio del tanto atteso switch off è in arrivo il 28 agosto 2024 quando alcuni canali Rai passeranno definitivamente al DVB-T2. Questo significa che non saranno più visibili in altro formato. Una notizia che sta lasciando a bocca aperta molti, soprattutto coloro che ora si stanno chiedendo se il televisore in possesso sia pronto per ricevere la nuova tecnologia trasmissiva.

Infatti, secondo le ultime stime, oltre 10 milioni di apparecchi in Italia risultano di vecchia generazione. Quindi una grande fetta di cittadini ancora non si è adeguata ai nuovi standard in arrivo sulla piattaforma digitale terrestre. Se fai parte di questo gruppo, ma non sei disposto a perdere le trasmissioni che segui quotidianamente, devi assolutamente acquistare un nuovo televisore o dare nuova vita al tuo vecchio televisore con un decoder di ultima generazione.

Molti però sono in dubbio se il proprio apparecchio è in grado di ricevere i canali Rai che passeranno al DVB-T2. Un dubbio giustificato dal fatto che molte informazioni si sono susseguite nel corso degli ultimi due anni, visti anche i rinvii al vero e proprio switch off. Vediamo insieme come capire se il tuo televisore o decoder è compatibile con il nuovo standard trasmissivo.

Come capire se con il tuo televisore riceverò i Canali Rai DVB-T2

Ormai è ufficiale. Diversi canali TV Rai passeranno al nuovo standard DVB-T2. La data è stata programmata per il 28 agosto 2024 quando verrà avviato lo switch off e accesa la nuova tecnologia trasmissiva. Tutti possiamo in modo semplice e veloce verificare se televisore o decoder è compatibile a questa novità in arrivo. Come?

Semplice. Alla numerazione LCN 588 raggiungibile dal proprio telecomando è presente il canale “Rai Sport HD Test HEVC“. Questo verrà trasmesso fino al 28 agosto 2024 nel formato più evoluto per testare la tecnologia e per permettere agli utenti di verificare la compatibilità del proprio apparecchio al DVB-T2. Se quindi il canale in oggetto è visibile allora potrai ricevere senza problemi tutti i segnali DVB-T2.