Digitale Terrestre: iniziamo luglio con tante novità sulla piattaforma

Continuano le novità sulla piattaforma del digitale terrestre. Anche il mese di luglio inizia con alcuni aggiornamenti molto interessanti per alcuni cittadini che dovranno aggiornare i loro apparecchi per riceverli. Una serie di modifiche e cambiamenti in vista del grande passaggio alla tecnologia trasmissiva DVB-T2 che inizierà ad agosto per alcuni canali.

Iniziamo con la notizia che in Emilia Romagna, nel Mux Locale 2, è stato modificato il logo di Radio Bruno TV HD. Continuano ora con dei cambiamenti tecnici nel Mux Locale 1 in Trentino Alto Adige. L’emittente RTTR – Radio Tele Trentino Regionale – disponibile alla numerazione 11, ora trasmette in risoluzione 1440 x 1080 pixel.

I cittadini possono anche vedere le trasmissioni di questo canale sul Ras Mux 3, alla numerazione 14, con risoluzione 120 x 720 pixel in H.264 HD. Se abiti in queste zone, scopri come ricevere queste novità direttamente sul tuo televisore o sul tuo decoder per non perderti il meglio del digitale terrestre e dei suoi miglioramenti.

Digitale Terrestre: come ricevere le novità di luglio

Alcune novità sul digitale terrestre non necessitano di un intervento da parte dell’utente. Modifiche al logo di un’emittente televisiva sono questioni che non dipendono dalla tecnologia trasmissiva. Invece, modifiche alla risoluzione, cambi di numerazione o cancellazione e aggiunte canali richiedono un’azione da parte dell’utente o del televisore.

Molti di questi apparecchi recenti permettono di attivare una “risintonizzazione automatica dei canali” che interviene in caso di modifiche sulle trasmissioni delle emittenti. Altrimenti, è possibile intervenire personalmente avviando una “ricerca automatica dei canali” attraverso il menù del telecomando del proprio televisore.

Di contro, se il tuo televisore non è compatibile con i prossimi standard, per ottenere i prossimi aggiornamenti dovrai acquistare un apparecchio di ultima generazione. Così sarai pronto al passaggio di diversi canali al DVB-T2 del digitale terrestre. I primi protagonisti dello switch off passeranno al DVB-T2 entro il primo settembre.