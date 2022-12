Digitale terrestre: il Mini Decoder Leelbox ti costa solo 19€

Rendi il tuo vecchio televisore compatibile al nuovo digitale terrestre senza spendere una fortuna. Scegli però qualcosa di furbo ed esteticamente piacevole: il Mini Decoder Leelbox DVB-T2. Le sue dimensioni ridotte e la sua forma sottile lo rendono particolarmente adatto per un’installazione invisibile. Il supporto SCART, che si piega a 90°, si aggancia alla perfezione dietro la TV.

Tra l’altro, in questo preciso momento, su Amazon lo trovi in offerta. Acquistalo a soli 19 euro, invece di 29.99 euro. Il vantaggio è che avendo anche un attacco SCART, oltre a quello HDMI, risulta compatibile anche con i televisori più vecchi. Allo stesso tempo, ti permette di risparmiare porte HDMI nel caso volessi collegare dispositivi smart per le tue piattaforme streaming preferite.

Digitale terrestre: il Mini Decoder Leelbox ha stile

Con il Mini Decoder Leelbox ti adegui al nuovo digitale terrestre con stile. Collegalo al tuo televisore, sarà completamente nascosto mantenendo in ordine il tuo arredamento. Non dovrai abituarti a fastidiosi box collegati vicino al televisore e in vista. Le sue dimensioni ridotte però non inficiano sulla qualità delle componentistiche. Infatti tutto è stato selezionato e realizzato con attenzione.

Mettilo subito nel carrello a soli 19 euro. Per ottenere questo prezzo speciale devi essere un cliente Prime. Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di 30 giorni. Avrai accesso a tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.