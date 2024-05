Digitale terrestre: MUX in DVB-T2 entro il 1 settembre

Dopo molti mesi di attesa è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il contratto di servizio tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Rai per il triennio 2023-2028. L’art. 15 conferma che dovrà essere attivato un MUX nazionale in standard DVB-T2 entro il 1 settembre 2024. Secondo le indiscrezioni che circolano da alcuni giorni, i test inizieranno nelle prossime ore.

Non è un nuovo switch-off

Il passaggio allo standard DVB-T2 è lo step finale dello switch-off iniziato nel 2022 con il passaggio della codifica da MPEG-2 a MPEG-4. Attualmente è possibile verificare la compatibilità della TV (o del decoder) sul canale 558 (Rai Sport HD) che usa ancora lo standard DVB-T, ma trasmette con la codifica H.265/HEVC Main 10.

In base al contratto di servizio, la Rai deve attivare un MUX nazionale entro il 1 settembre 2024. Non è nota ancora la data esatta (probabilmente il 28 agosto), né il MUX scelto (forse il MUX B con Rai 1, Rai 2 e Rai 3). Si tratta solo di un test, quindi i canali saranno ancora visibili in simulcast in DVB-T.

Come scritto nel contratto di servizio, la roadmap per il passaggio di tutti i MUX al DVB-T2 verrà stabilita dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È prevista anche la sperimentazione di altre tecnologie, tra cui DVB-I e HbbTV. L’art. 16 specifica che, gli utenti non raggiunti dal digitale terrestre, potranno richiedere una smart card per l’accesso ai canali tramite Tivusat, fino a sei mesi successivi al passaggio allo standard DVB-T2.

Come ha evidenziato DDay.it, due associazioni dei consumatori hanno già espresso giudizi negativi, senza capire nulla. Sia Codacons che Assoutenti evidenziano la necessità di acquistare un nuovo televisore.

Il Codacons scrive che il prossimo 28 agosto arriverà in Italia il nuovo standard di trasmissione “Mux” in DVB-T2. MUX non è uno standard, ma solo l’abbreviazione di multiplex, ovvero la tecnica che consente di usare la stessa banda di frequenza per più canali. Assoutenti scrive che il nuovo standard dovrebbe partite ufficialmente il 28 agosto. In realtà è solo un test, quindi saranno visibili tutti i canali attuali.