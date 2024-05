Digitale terrestre, Rai e MUX DVB-T2: test imminenti (cosa cambia)

Sono emersi nuovi dettagli in merito ai lavori pianificati da Rai e finalizzati all’implementazione del DVB-T2 per il digitale terrestre. Il primo MUX nel nuovo standard dovrebbe essere reso definitivamente operativo il 28 agosto, ma i test sembrano essere stati programmati già per la prossima settimana, più precisamente nella notte tra il 27 e il 28 maggio. L’indiscrezione, riportata inizialmente da Digital News, proviene da un post condiviso sul forum del magazine online. Eccolo.

… salvo imprevisti, il 28 Agosto il MUX B passerà in DVB-T2 … dovrebbero fare un test martedì mattina dall’1 alle 6.

Rai e MUX in DVB-T2: pronti all’accensione

Dovrebbero essere interessati i tre canali più importanti ovvero Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD, destinati dunque a essere trasmessi in simulcast per la durata della sperimentazione. Al momento, utilizzare il condizionale è d’obbligo in attesa di conferme ufficiali.

Tra gli obiettivi dell’iniziativa c’è quello di migliorare la ricezione del segnale nelle aree che oggi soffrono delle limitazioni legate al DVB-T e che, dunque, beneficeranno del passaggio al DVB-T2.

Per la conduzione del test sperimentale è prevista la conversione temporanea del MUX B, così da poter verificare che tutto vada per il verso giusto.

Si dovrà cambiare ancora TV o decoder?

La risposta è no. A scanso di equivoci, non è il preambolo a un ulteriore cambio tecnologico. Chi negli ultimi anni ha acquistato un televisore o un decoder può stare tranquillo. Per legge, tutti quelli venduti a partire dal gennaio 2017 sono compatibili con il nuovo sistema.

Tuttavia, secondo le statistiche citate da Digital News, ci sono circa 10 milioni di TV non ancora pronte al passaggio, sempre più vicino.

Verificare la compatibilità con DVB-T2

È possibile verificare la compatibilità del proprio apparecchio con il nuovo standard DVB-T2 semplicemente sintonizzandosi sul canale 558.

Si tratta di Rai Sport HD trasmesso in formato HEVC (ovviamente ancora con DVB-T). Se compare, è tutto ok.