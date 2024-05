Novità Digitale Terrestre 2024: due nuovi canali sulla piattaforma

Chi pensava che il digitale terrestre sarebbe arrivato molto vicino alla monotonia si stava sbagliando di grosso. Infatti, continuano le novità sulla piattaforma durante questo 2024 ricco di aggiornamenti interessanti per tutti gli utenti sia a livello regionale che nazionale. In questo caso, oggi si tratta di una novità che riguarda alcuni utenti specifici.

Solamente l’altro giorno vi avevamo annunciato di un canale passato in alta definizione sul digitale terrestre. Invece, proprio ieri sono approdati due nuovi canali TV sulla piattaforma. In pratica, si sono aggiunti sul Mux Locale 2 in Emilia Romagna.

Il primo ha preso posto alla numerazione 81. Stiamo parlando dell’emittente Rete 8 QSVS. Si propone con programmazioni regionali, concentrandosi su eventi, avvenimenti e cronaca locale dell’Emilia Romagna.

Il secondo, invece, è il più famoso Odeon 24 che si è posizionato alla numerazione 72 del telecomando. Anche in questo caso stiamo parlando del Mux Locale 2 in Emilia Romagna. Con un palinsesto generalista, questo canale ha dato i natali a diversi personaggi ora famosi nel panorama televisivo italiano. Ricordiamo, a metà degli anni ’90, Barbara D’Urso e prima ancora Paolo Villaggio e Roberta Termali.

Digitale Terrestre: come aggiornare TV e decoder per vedere i due canali

Ogni modifica alla piattaforma del digitale terrestre richiede un minimo di attenzione da parte degli utenti. Se dotati di dispositivi all’avanguardia, acquistati recentemente, la lista dei canali TV dovrebbe aggiornarsi automaticamente con programmazione regolare o in occasione di eventuali modifiche. Si tratta della maggior parte degli apparecchi compatibili con la prossima tecnologia trasmissiva DVB-T2.

Di contro, in alcuni casi potrebbe succedere che eventuali aggiornamenti tardino ad avviarsi o sul device non sia inclusa la risintonizzazione automatica dei canali. In questi casi è possibile procedere con una risintonizzazione forzata della lista dei canali LCN in base alla zona in cui si vive attraverso la ricerca automatica dei canali. Il comando lo puoi trovare nel menù del tuo apparecchio, sia esso un televisore o un decoder: