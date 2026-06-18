Tutti i canali Rai e Mediaset del digitale terrestre inclusi quelli che nessuno conosce

Sulla piattaforma digitale terrestre, le emittenti con più forza e canali di proprietà sono Rai e Mediaset. Nonostante siano tra i più guardati, ce ne sono alcuni che in pochi conoscono, ma che meritano la nostra attenzione. Si tratta di canali a cui non facciamo subito riferimento a queste due emittenti o che nemmeno sappiamo della loro esistenza.
Tutti i canali Rai e Mediaset del digitale terrestre
Vediamo quindi quali sono tutti i canali Rai e Mediaset disponibili sulla piattaforma del digitale terrestre disponibili all’interno della numerazione LCN nazionale.
- MUX R RAI Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19.91 Mbps)
- Rai 1 HD (LCN 1)
- Rai 2 HD (LCN 2)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
- Rai News 24 (LCN 48,548)
- Rai 3 HD (LCN 103)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
- Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
- MUX A RAI Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)
- Rai 4 (LCN 21)
- Rai 5 (LCN 23)
- Rai Movie HD (LCN 24,524)
- Rai Premium (LCN 25)
- Rai Gulp (LCN 42)
- Rai YoYo (LCN 43)
- Rai Sport HD (LCN 58)
- Rai Scuola HD (LCN 146)
- Rai 4 HD (LCN 521)
- Rai Premium HD (LCN 525)
- Rai Storia HD (LCN 554)
- Rai Radio 1 (LCN 701)
- Rai Radio 2 (LCN 702)
- Rai Radio 3 (LCN 703)
- Rai GR Parlamento (LCN 704)
- Rai Isoradio (LCN 705)
- Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
- Rai Radio Kids (LCN 707)
- Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
- Rai Radio Techete’ (LCN 709)
- Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
- Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
- No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
- MUX B RAI DVB-T2 Ch 40 (Freq 626 Mhz) – P:32K QAM256 I.G 1/8 Fec 3/4 — (Disponibili 36,50 Mbps)
- Rai 4 HD (LCN 21)
- Rai Premium HD (LCN 25)
- Rai News 24 HD (LCN 48)
- Rai Storia HD (LCN 54)
- Rai Scuola HD (LCN 57)
- Rai 4K (LCN 101)
- Rai Play (LCN 201)
- Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)
- Rai Play Sound (LCN 203)
- Rai 1 HD (provvisorio) (LCN 501)
- Rai 2 HD (provvisorio) (LCN 502)
- Rai 3 HD (provvisorio) (LCN 503)
- Rai 5 HD (LCN 523)
- Rai Movie HD (LCN 524)
- Rai Gulp HD (LCN 542)
- Rai YoYo HD (LCN 543)
- RTV San Marino (LCN 550)
- Rai Sport HD (LCN 558)
- MUX MEDIASET 1 Ch 46 (Freq 674 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- Iris HD (LCN 22,522)
- 27Twentyseven HD (LCN 27,527)
- La5 HD (LCN 30,530)
- Mediaset Italia2 HD (LCN 49,549)
- TGCOM24 HD (LCN 51,551)
- RADIO 105 (LCN 66,566)
- R101 TV (LCN 67,567)
- tivù la guida (LCN 500)
- Radio R101 (LCN 771)
- Radio Monte Carlo (LCN 772)
- RADIO 105 (LCN 785)
- VIRGIN RADIO (LCN 786)
- MUX MEDIASET 2 Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
- QVC HD (LCN 32)
- Cine34 HD (LCN 34,534)
- Focus HD (LCN 35,535)
- TOPcrime HD (LCN 39,539)
- Boing (LCN 40,540)
- Boing Plus (LCN 45,545)
- Cartoonito (LCN 46,546)
- MUX MEDIASET 3 Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
- Rete4 HD (LCN 4,104,504)
- Canale5 HD (LCN 5,105,505)
- Italia1 HD (LCN 6,106,506)
- 20 Mediaset HD (LCN 20,120,520)
- Mediaset Extra HD (LCN 55,556)
- Test HEVC main10 (LCN 200)
Pubblicato il 18 giu 2026
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