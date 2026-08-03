Sul digitale terrestre si accende un nuovo canale, ma non per tutti

Nelle scorse ore un nuovo canale si è acceso sulla piattaforma digitale terrestre. La fonte gratuita di intrattenimento in Italia si è ancora una volta aggiornata, ma non per tutti. Infatti, la novità è ora disponibile solo per tutti coloro che vivono in una zona raggiunta dalle frequenze del multiplex regionale 2 Lazio.

Avviando una ricerca automatica dei canali, direttamente dalle impostazioni del proprio televisore o decoder, è possibile sintonizzare immediatamente RADIO BRUNO TV alla LCN interregionale 73 del Multiplex Regionale 2 Lazio con l’identificativo RADIO BRUNO Lazio. Una riconferma di come questa emittente radiofonica stia ampliando la sua presenza in più province italiane. Le programmazioni vengono trasmesse in MPEG-4 con definizione standard.

Il MUX REGIONALE 2 Lazio si aggiorna sul digitale terrestre con un nuovo canale

Il Mux Regionale 2 Lazio si aggiorna sul digitale terrestre grazie all’arrivo di questo nuovo canale. Stiamo parlando di RADIO BRUNO TV, ora disponibile alla LCN 73 per tutti coloro che vivono in una zona raggiunta dalle frequenze di questo multiplex. Dai un’occhiata alla lista canali regionale di questo multiplex ora aggiornato.

LCN 18 – Teleambiente

LCN 19 – CANALE 21 EXTRA

LCN 73 – RADIO BRUNO Lazio

LCN 77 – RETE ORO

LCN 78 – TV YES

LCN 79 – GS CHANNEL ROMA

LCN 83 – TELEROMADUE

LCN 85 – CITTACELESTE TV LA TV DEI LAZIALI

LCN 87 – RTR 99 TV

LCN 97 – TELEANTENNA.IT NETWORK

LCN 99 – TRC

LCN 110 – RETESOLE

LCN 180 – 180TV

LCN 212 – RADIO IMMAGINE TV

Radio Bruno quest’anno compie 50 anni di musica, informazione, spettacolo e ricordi condivisi. Enrico Gualdi, storico conduttore dell’emittente, ha dichiarato: “È un sogno che vivo ancora ogni giorno, da cinquant’anni. Siamo davvero riusciti a creare qualcosa di bellissimo e importante“.

“Per Carpi è un orgoglio aver visto nascere e crescere, fino a raggiungere risultati straordinari, Radio Bruno. È la dimostrazione di come un sogno, quando ci si crede davvero, possa diventare una grande e solida realtà“, ha commentato il sindaco di Carpi, sede dell’emittente radiotelevisiva, Riccardo Righi.