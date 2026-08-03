Sul digitale terrestre si accende un nuovo canale, ma non per tutti

Nelle scorse ore un nuovo canale si è acceso sulla piattaforma digitale terrestre. La fonte gratuita di intrattenimento in Italia si è ancora una volta aggiornata, ma non per tutti. Infatti, la novità è ora disponibile solo per tutti coloro che vivono in una zona raggiunta dalle frequenze del multiplex regionale 2 Lazio.
Avviando una ricerca automatica dei canali, direttamente dalle impostazioni del proprio televisore o decoder, è possibile sintonizzare immediatamente RADIO BRUNO TV alla LCN interregionale 73 del Multiplex Regionale 2 Lazio con l’identificativo RADIO BRUNO Lazio. Una riconferma di come questa emittente radiofonica stia ampliando la sua presenza in più province italiane. Le programmazioni vengono trasmesse in MPEG-4 con definizione standard.
Il MUX REGIONALE 2 Lazio si aggiorna sul digitale terrestre con un nuovo canale
Il Mux Regionale 2 Lazio si aggiorna sul digitale terrestre grazie all’arrivo di questo nuovo canale. Stiamo parlando di RADIO BRUNO TV, ora disponibile alla LCN 73 per tutti coloro che vivono in una zona raggiunta dalle frequenze di questo multiplex. Dai un’occhiata alla lista canali regionale di questo multiplex ora aggiornato.
- LCN 18 – Teleambiente
- LCN 19 – CANALE 21 EXTRA
- LCN 73 – RADIO BRUNO Lazio
- LCN 77 – RETE ORO
- LCN 78 – TV YES
- LCN 79 – GS CHANNEL ROMA
- LCN 83 – TELEROMADUE
- LCN 85 – CITTACELESTE TV LA TV DEI LAZIALI
- LCN 87 – RTR 99 TV
- LCN 97 – TELEANTENNA.IT NETWORK
- LCN 99 – TRC
- LCN 110 – RETESOLE
- LCN 180 – 180TV
- LCN 212 – RADIO IMMAGINE TV
Radio Bruno quest’anno compie 50 anni di musica, informazione, spettacolo e ricordi condivisi. Enrico Gualdi, storico conduttore dell’emittente, ha dichiarato: “È un sogno che vivo ancora ogni giorno, da cinquant’anni. Siamo davvero riusciti a creare qualcosa di bellissimo e importante“.
“Per Carpi è un orgoglio aver visto nascere e crescere, fino a raggiungere risultati straordinari, Radio Bruno. È la dimostrazione di come un sogno, quando ci si crede davvero, possa diventare una grande e solida realtà“, ha commentato il sindaco di Carpi, sede dell’emittente radiotelevisiva, Riccardo Righi.