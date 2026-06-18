 Mondiali di calcio, le partite di oggi 18 giugno in diretta su DAZN
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Mondiali di calcio, le partite di oggi 18 giugno in diretta su DAZN

Prende il via la seconda giornata della fase a gironi: in campo anche le Nazionali ospitanti Canada e Messico.
Mondiali di calcio, le partite di oggi 18 giugno in diretta su DAZN
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Prende il via la seconda giornata della fase a gironi: in campo anche le Nazionali ospitanti Canada e Messico.
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Nuovo appuntamento con i Mondiali di calcio 2026. Nella giornata odierna, giovedì 18 giugno, sono in programma le prime partite della seconda giornata della fase a gironi, con in campo anche le due Nazionali ospitanti Canada e Messico.

Tutte le partite di oggi saranno trasmesse in diretta streaming su DAZN, la piattaforma che ha acquistato i diritti dell’intera competizione, a differenza della Rai. Per vedere gli incontri è sufficiente la sottoscrizione al pass Mondiali, disponibile a 24,99 euro una tantum, oppure al pass Full, ora in offerta a 19,99 euro per i primi quattro mesi invece di 36,99 euro al mese; quest’ultimo pacchetto, che dà accesso all’intera programmazione di DAZN, presenta un vincolo di dodici mesi.

Pagina offerta DAZN

La programmazione di giovedì 18 giugno per i Mondiali di calcio su DAZN

I primi a scendere in campo oggi pomeriggio saranno i calciatori di Repubblica Ceca e Sudafrica, nel match valido per il gruppo A in programma alle ore 18 all’Atlanta Stadium. Entrambe sono reduci dal ko all’esordio contro rispettivamente Corea del Sud e Messico, di conseguenza un’eventuale nuova sconfitta decreterebbe di fatto l’eliminazione.

In serata invece toccherà a Svizzera e Bosnia ed Erzegovina del gruppo B, in scena al Los Angeles Stadium di Inglewood alle 21. Dopo la prima giornata sia la squadra elvetica che l’undici bosniaco sono a quota 1 punto, così come le altre due Nazionali, vale a dire Canada e Qatar, che invece giocheranno quando qui da noi in Italia sarà mezzanotte in punto al BC Place di Vancouver.

Infine, alle 3 di notte, l’appuntamento è presso l’Estadio Guadalajara di Zapopan, dove andrà in scena la sfida tra i padroni di casa del Messico e la Corea del Sud. L’incontro si preannuncia carico di interesse, dal momento che l’eventuale vincitrice della partita salirebbe a 6 punti in classifica e quindi con in tasca buona parte del pass qualificazione.

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Pubblicato il 18 giu 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
18 giu 2026
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