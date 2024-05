Digitale Terrestre, sito MISE in aggiornamento: cosa succede al DVB-T2

L’arrivo della nuova piattaforma trasmissiva del digitale terrestre continua a essere rimandato. Questa sembra essere una notizia già conosciuta se non fosse per il sito ufficiale del MISE dedicato a questo passaggio da tempo in fase di aggiornamento. Per questo molti cittadini si stanno chiedendo cosa sta succedendo al DVB-T2 visto che le informazioni costantemente pubblicate sulle sue pagine dal governo ora non sono più accessibili.

Un messaggio sulla Home Page rimanda a un’altra pagina dove si trovano indicati eventuali bonus decoder e tv ormai datati. Qual è il futuro per la tecnologia DVB-T2? Una domanda che tutti si stanno facendo visti i continui rinvii. Secondo alcune informazioni, ottenute da alcuni addetti ai lavori, al momento sembra che il termine ultimo sia la fine del 2024. Tuttavia ancora non siamo a conoscenza del mese specifico, anche perché potrebbe slittare ai primi mesi del 2025.

Il motivo? Secondo quanto hanno dichiarato, sembra che attualmente quasi la metà dei televisori in Italia non sia ancora compatibile con le tecnologia attuali e in arrivo. Una notizia che sorprende visto che altrimenti è impossibile accedere a tutto il pacchetto dei canali TV gratuiti attualmente disponibili sulla piattaforma digitale terrestre.

Digitale Terrestre: tutto rimandato a data da destinarsi

Quindi attualmente la data del passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre è ancora da destinarsi. Non ci sono notizie certe, ma solo alcune notizie. A rallentare l’arrivo della tecnologia DVB-T2 è anche la diffusione dello streaming. Molti cittadini non aggiornano il proprio televisore perché hanno abbandonato la televisione gratuita per quella in abbonamento con piattaforme che integrano tutti i programmi possibili e immaginabili oltre a trasmettere live tutte le emittenti gratuite come Rai e Mediaset.

Invece, per sapere se il tuo apparecchio è compatibile con le prossime tecnologie devi semplicemente selezionare dal menù la voce “Sintonizzazione digitale“. Una volta fatto questo, se trovi l’informativa “DVB-T2 HEVC/h265” allora il tuo apparecchio è pronto a ricevere la nuova tecnologia trasmissiva. Di contro dovrai attivarti per acquistare un decoder o un televisore di ultima generazione.

Hai problemi con la ricezione e la trasmissione dei canali nella tua zona? In questo caso può esserti utile un nostro articolo di qualche giorno fa nel quale abbiamo spiegato chi contattare in caso di problemi con il segnale TV del digitale terrestre. In conclusione, l’arrivo del DVB-T2 è ancora un po’ lontano e non ci sono date certe per questo passaggio definitivo.