 Nuova offerta Iliad: 250GB, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro per sempre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Nuova offerta Iliad: 250GB, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro per sempre

La nuova offerta Iliad Top 250 Plus ti permette di avere 250GB, minuti e SMS illimitati a meno di 10 euro al mese per sempre.
Nuova offerta Iliad: 250GB, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro per sempre
Telecomunicazioni
La nuova offerta Iliad Top 250 Plus ti permette di avere 250GB, minuti e SMS illimitati a meno di 10 euro al mese per sempre.

Per navigare con la velocità del 5G, senza rinunciare a minuti e SMS e soprattutto a un prezzo conveniente, l’offerta Iliad Top 250 Plus è la migliore. A soli 9,99 euro al mese potrai avere infatti 250GB in 5G, minuti e SMS illimitati: il prezzo è valido per sempre e non sarà soggetto a cambiamenti in futuro. In più, avrai anche 25GB extra da utilizzare in Europa.

Attiva l’offerta Iliad

Top 250 Plus Iliad

Come attivare l’offerta

L’offerta è attivabile direttamente online a questo indirizzo e richiede soltanto un costo di attivazione della SIM di 9,99 euro. Potrai decidere se mantenere il tuo vecchio numero di cellulare e la portabilità verrà completata entro 2 giorni lavorativi dalla data di attivazione della nuova SIM senza costi aggiuntivi.

Iliad Top 250 Plus prevede dunque 250GB in 4G/4G+ e 5G nei dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, 25GB dedicati in roaming europeo e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Inclusi nell’offerta avrai tutti i servizi accessori più utili come Mi Richiami, Hotspot, la segreteria telefonica e la tecnologia VoLTE sui dispositivi compatibili. Non paghi nessuno scatto alla risposta e la tua offerta sarà gestibile direttamente dall’app per smartphone.

Attiva l’offerta Iliad

L’offerta, come detto, non cambia nel tempo: a soli 9,99 euro al mese avrai per sempre 250GB in 5G, minuti e SMS illimitati, senza vincoli e costi nascosti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Hai Vodafone, TIM o WindTre? Ecco l'offerta Kena Mobile riservata a te

Hai Vodafone, TIM o WindTre? Ecco l'offerta Kena Mobile riservata a te
Internet all'estero senza costi extra: il servizio che rivoluziona il viaggio

Internet all'estero senza costi extra: il servizio che rivoluziona il viaggio
Come Creare un E-Commerce con l'Intelligenza Artificiale nel 2025

Come Creare un E-Commerce con l'Intelligenza Artificiale nel 2025
Viaggi senza confini: la eSIM Airalo ti fa risparmiare ovunque

Viaggi senza confini: la eSIM Airalo ti fa risparmiare ovunque
Hai Vodafone, TIM o WindTre? Ecco l'offerta Kena Mobile riservata a te

Hai Vodafone, TIM o WindTre? Ecco l'offerta Kena Mobile riservata a te
Internet all'estero senza costi extra: il servizio che rivoluziona il viaggio

Internet all'estero senza costi extra: il servizio che rivoluziona il viaggio
Come Creare un E-Commerce con l'Intelligenza Artificiale nel 2025

Come Creare un E-Commerce con l'Intelligenza Artificiale nel 2025
Viaggi senza confini: la eSIM Airalo ti fa risparmiare ovunque

Viaggi senza confini: la eSIM Airalo ti fa risparmiare ovunque
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
13 ago 2025
Link copiato negli appunti