Nuova offerta Iliad: 250GB, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro per sempre

Per navigare con la velocità del 5G, senza rinunciare a minuti e SMS e soprattutto a un prezzo conveniente, l’offerta Iliad Top 250 Plus è la migliore. A soli 9,99 euro al mese potrai avere infatti 250GB in 5G, minuti e SMS illimitati: il prezzo è valido per sempre e non sarà soggetto a cambiamenti in futuro. In più, avrai anche 25GB extra da utilizzare in Europa.

Come attivare l’offerta

L’offerta è attivabile direttamente online a questo indirizzo e richiede soltanto un costo di attivazione della SIM di 9,99 euro. Potrai decidere se mantenere il tuo vecchio numero di cellulare e la portabilità verrà completata entro 2 giorni lavorativi dalla data di attivazione della nuova SIM senza costi aggiuntivi.

Iliad Top 250 Plus prevede dunque 250GB in 4G/4G+ e 5G nei dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G Iliad, minuti e SMS illimitati verso fissi e mobili in Italia e in Europa, 25GB dedicati in roaming europeo e minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali.

Inclusi nell’offerta avrai tutti i servizi accessori più utili come Mi Richiami, Hotspot, la segreteria telefonica e la tecnologia VoLTE sui dispositivi compatibili. Non paghi nessuno scatto alla risposta e la tua offerta sarà gestibile direttamente dall’app per smartphone.

L’offerta, come detto, non cambia nel tempo: a soli 9,99 euro al mese avrai per sempre 250GB in 5G, minuti e SMS illimitati, senza vincoli e costi nascosti.