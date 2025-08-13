Hai Vodafone, TIM o WindTre? Ecco l'offerta Kena Mobile riservata a te

Hai deciso di risparmiare davvero sulla tua bolletta telefonica mensile e vuoi provare la convenienza degli operatori virtuali? Allora, tieni d’occhio questa offerta di Kena Mobile, riservata a te che sei cliente Vodafone, WindTre, Very o TIM, una cosa che non accade spesso: a soli 11,99 euro al mese potrai avere 300 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS. La promozione include anche il 5G nelle aree coperte e sui dispositivi compatibili. L’attivazione costa 3 euro la consegna della SIM è gratuita.

Come attivare l’offerta e cosa include

Per attivare l’offerta ti basterà collegarti a questo indirizzo: a questo punto dovrai solo attivare la ricarica automatica per avere 300 giga al mese invece di 200 giga. Quindi, dovrai attendere soltanto la consegna gratuita a casa della SIM e, una volta attivata, il tuo vecchio numero sarà automaticamente portato alla nuova offerta senza costi aggiuntivi.

Ricapitoliamo cosa avrai: minuti illimitati di chiamate verso fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 300 GB di internet 5G, inclusi 16GB per navigare in Europea. Il 5G è disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G di TIM, sulla quale funziona Kena Mobile.

L’offerta, come detto, è sottoscrivibile soltanto da chi mantiene il proprio numero portandolo da Vodafone, WindTre, Very e TIM e potrai gestirla dall’app Kena con la quale potrai verificare credito, giga e minuti residui, acquistare offerte a te riservate e ricaricare quando vuoi.