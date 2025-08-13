 Hai Vodafone, TIM o WindTre? Ecco l'offerta Kena Mobile riservata a te
Hai Vodafone, TIM o WindTre? Ecco l'offerta Kena Mobile riservata a te

Questa offerta Kena Mobile è riservata a te che provieni da Vodafone, TIM, WindTRE o Very Mobile. E include il 5G.
Hai deciso di risparmiare davvero sulla tua bolletta telefonica mensile e vuoi provare la convenienza degli operatori virtuali? Allora, tieni d’occhio questa offerta di Kena Mobile, riservata a te che sei cliente Vodafone, WindTre, Very o TIM, una cosa che non accade spesso: a soli 11,99 euro al mese potrai avere 300 giga con ricarica automatica, minuti illimitati e 200 SMS. La promozione include anche il 5G nelle aree coperte e sui dispositivi compatibili. L’attivazione costa 3 euro la consegna della SIM è gratuita.

Offerta Kena

Come attivare l’offerta e cosa include

Per attivare l’offerta ti basterà collegarti a questo indirizzo: a questo punto dovrai solo attivare la ricarica automatica per avere 300 giga al mese invece di 200 giga. Quindi, dovrai attendere soltanto la consegna gratuita a casa della SIM e, una volta attivata, il tuo vecchio numero sarà automaticamente portato alla nuova offerta senza costi aggiuntivi.

Ricapitoliamo cosa avrai: minuti illimitati di chiamate verso fissi e mobili, 200 SMS verso tutti i mobili e 300 GB di internet 5G, inclusi 16GB per navigare in Europea. Il 5G è disponibile sui dispositivi compatibili e nelle aree coperte dalla rete 5G di TIM, sulla quale funziona Kena Mobile.

L’offerta, come detto, è sottoscrivibile soltanto da chi mantiene il proprio numero portandolo da Vodafone, WindTre, Very e TIM e potrai gestirla dall’app Kena con la quale potrai verificare credito, giga e minuti residui, acquistare offerte a te riservate e ricaricare quando vuoi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 ago 2025

Giovanni Ferlazzo
