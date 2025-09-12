 Digitale Terrestre: novità per due canali importanti
Due importanti canali del digitale terrestre sono i protagonisti di altrettante novità all'interno della piattaforma di intrattenimento.
La piattaforma di intrattenimento gratuita italiana continua a essere al centro delle notizie. In costante evoluzione, due canali importanti del digitale terrestre, a livello nazionale, si sono aggiornati apportando altrettante novità al loro interno. Si tratta di un aggiornamento fondamentale, anche se non critico. Il consiglio è quello di effettuare una ricerca automatica dei canali.

SPORT ITALIA HD cambia logo sul digitale terrestre

Il canale sportivo SPORT ITALIA HD, disponibile alla LCN 60 e alla LCN 560 del digitale terrestre, ha rinnovato il suo logo che ora è un cerchio bianco con le iniziali tagliate al centro in nero. Questa emittente fa parte del PERSIDERA MUX 1 nazionale.

  • NOVE (LCN 9,109,509)
  • Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
  • HGTV – Home&Garden (LCN 56)
  • Motor Trend (LCN 59)
  • SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
  • iL61 (LCN 61,561)
  • ALMA TV (LCN 65,565)
  • Deejay TV HD (LCN 69,569)
  • ITALIA CHANNEL (LCN 123)
  • GOLD TV ITALIA (LCN 128)
  • LA 4 ITALIA (LCN 129)
  • CHANNEL 24 (LCN 130)
  • RETE ITALIA (LCN 131)
  • LUXURY CHANNEL 137 (LCN 137)
  • STARMARKET (LCN 140)
  • Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
  • CANALE 144 (STARMARKET) (LCN 144)
  • Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
  • TV 153 (STARMARKET) (LCN 153)
  • CANALE 162 (LCN 162)
  • PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)
  • PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
  • PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
  • PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 207)
  • PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
  • PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
  • CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 230)
  • CANALE 232 (STARMARKET) (LCN 232)
  • CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
  • CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 237)
  • PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
  • CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
  • PAROLE DI VITA (LCN 245)
  • PROMO SPORT (STARMARKET) (LCN 250)
  • CANALE 263 (STARMARKET) (LCN 263)
  • RDS Social TV (LCN 265)
  • Radio Capital (LCN 713)
  • Radio Deejay (LCN 714)
  • Radio m2o (LCN 715)
  • RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
  • Radio Maria (LCN 789)

Radio 24 cambia identificativo

Il secondo canale protagonista dell’aggiornamento è Radio 24 che ha cambiato il suo identificativo in IlSole24ORE TV. Disponibile alla LCN 246 del digitale terrestre, si trova all’interno del PERSIDERA MUX 2 nazionale.

  • TV8 HD (LCN 8,108,508)
  • Cielo (LCN 26)
  • TV2000 (LCN 28,528)
  • K2 (LCN 41)
  • frisbee (LCN 44)
  • Super! (LCN 47)
  • Sky TG24 (LCN 50)
  • SUPERTENNIS (LCN 64)
  • RadioItaliaTV (LCN 70,570)
  • RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
  • VH1 (LCN 167)
  • IlSole24ORE TV (LCN 246)
  • inBlu2000 (LCN 728)
  • RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
  • R Italia SMI (LCN 770)
  • TV8 News On Demand

12 set 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
12 set 2025
