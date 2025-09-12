Digitale Terrestre: novità per due canali importanti

La piattaforma di intrattenimento gratuita italiana continua a essere al centro delle notizie. In costante evoluzione, due canali importanti del digitale terrestre, a livello nazionale, si sono aggiornati apportando altrettante novità al loro interno. Si tratta di un aggiornamento fondamentale, anche se non critico. Il consiglio è quello di effettuare una ricerca automatica dei canali.
SPORT ITALIA HD cambia logo sul digitale terrestre
Il canale sportivo SPORT ITALIA HD, disponibile alla LCN 60 e alla LCN 560 del digitale terrestre, ha rinnovato il suo logo che ora è un cerchio bianco con le iniziali tagliate al centro in nero. Questa emittente fa parte del PERSIDERA MUX 1 nazionale.
- NOVE (LCN 9,109,509)
- Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
- HGTV – Home&Garden (LCN 56)
- Motor Trend (LCN 59)
- SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
- iL61 (LCN 61,561)
- ALMA TV (LCN 65,565)
- Deejay TV HD (LCN 69,569)
- ITALIA CHANNEL (LCN 123)
- GOLD TV ITALIA (LCN 128)
- LA 4 ITALIA (LCN 129)
- CHANNEL 24 (LCN 130)
- RETE ITALIA (LCN 131)
- LUXURY CHANNEL 137 (LCN 137)
- STARMARKET (LCN 140)
- Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
- CANALE 144 (STARMARKET) (LCN 144)
- Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
- TV 153 (STARMARKET) (LCN 153)
- CANALE 162 (LCN 162)
- PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)
- PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
- PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
- PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 207)
- PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
- PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
- CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 230)
- CANALE 232 (STARMARKET) (LCN 232)
- CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
- CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 237)
- PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
- CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
- PAROLE DI VITA (LCN 245)
- PROMO SPORT (STARMARKET) (LCN 250)
- CANALE 263 (STARMARKET) (LCN 263)
- RDS Social TV (LCN 265)
- Radio Capital (LCN 713)
- Radio Deejay (LCN 714)
- Radio m2o (LCN 715)
- RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
- Radio Maria (LCN 789)
Radio 24 cambia identificativo
Il secondo canale protagonista dell’aggiornamento è Radio 24 che ha cambiato il suo identificativo in IlSole24ORE TV. Disponibile alla LCN 246 del digitale terrestre, si trova all’interno del PERSIDERA MUX 2 nazionale.
- TV8 HD (LCN 8,108,508)
- Cielo (LCN 26)
- TV2000 (LCN 28,528)
- K2 (LCN 41)
- frisbee (LCN 44)
- Super! (LCN 47)
- Sky TG24 (LCN 50)
- SUPERTENNIS (LCN 64)
- RadioItaliaTV (LCN 70,570)
- RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
- VH1 (LCN 167)
- IlSole24ORE TV (LCN 246)
- inBlu2000 (LCN 728)
- RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
- R Italia SMI (LCN 770)
- TV8 News On Demand