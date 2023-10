Digitale terrestre, novità per numerazione canali a fine ottobre

Dopo il primo cambio di numerazione del Digitale Terrestre di ottobre 2023, il decoder va aggiornato ancora una volta in quanto le frequenze sono variate di nuovo, seppur non abbiano avuto un impatto significante sulla numerazione. In vista dell’effettivo switch off, che dovrebbe avvenire a inizio 2024 a partire da alcuni canali Rai, ecco come si propone l’ordinamento automatico dei canali alla fine del mese di ottobre.

Aggiorna il tuo decoder del digitale terrestre DVB-T2: come cambia l’LCN

Ancora una volta sono gli attenti utenti di Digital Forum a mostrare le ultime novità per il Digitale Terrestre, evidenziando tutti i canali che risultano disponibili una volta effettuato l’update del decoder DVB-T2. Senza ulteriori indugi, vi lasciamo alla lista completa e vi ricordiamo che è sufficiente effettuare una risintonizzazione dalle impostazioni del TV o del decoder esterno per accedere a queste emittenti – alcune mancanze sono legate alla disponibilità nelle varie regioni italiane.