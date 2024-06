Digitale Terrestre: la nuova numerazione dei Canali TV è attiva

Il nuovo standard DVB-T2 è in arrivo sulla piattaforma digitale terrestre. Questo avvicendamento comporta una serie di aggiornamenti che richiedono una certa attenzione se si vuole continuare a vedere le trasmissioni dei propri programmi preferiti, soprattutto in questi giorni che si giocano gli Europei 2024 in Germania. Notizia di pochissimi giorni fa, è stata attivata la nuova numerazione dei canali TV. Una notizia importante perché permette agli utenti di trovare le emittenti in modo facile e veloce.

Inoltre, la modifica della Numerazione LCN include lo spostamento di alcuni canali. Per continuare a riceverli è necessario effettuare un aggiornamento dei propri apparecchi. Molti televisori e decoder di ultima generazione dispongono di una risintonizzazione automatica dei canali. Basta attivarla dal menù del dispositivo. Altrimenti è possibile aggiornarli avviando una ricerca automatica dei canali.

Digitale Terrestre: la nuova Numerazione LCN dei Canali

L’ultimo aggiornamento della Numerazione LCN dei Canali TV è stata attivata pochissimi giorni fa. L’arrivo del DVB-T2 sul digitale terrestre sta preoccupando. Infatti, diversi tecnici hanno rivelato la possibilità che diversi utenti dovranno rivedere e aggiornare gli impianti e le antenne. Vediamo ora la nuova numerazione dei canali.