Digitale Terrestre, in arrivo nuovi canali dal 1 maggio via HbbTV

La tecnologia HbbTV risulta sempre più usata dalle principali emittenti televisive nazionali: oltre alla nuova offerta tematica RAI HD, infatti, sul digitale terrestre a breve arriveranno altri canali e contenuti gratuiti sfruttando la medesima Hybrid Broadcast Broadband TV. Questa volta, ad aggiungersi alla lista di trasmissioni disponibili a costo zero in televisione, sono alcune offerte di Supertennis.

Nuovi canali nel Digitale Terrestre via HbbTV

Il canale tematico della Federazione Italiana Tennis ha infatti confermato, come ripreso da TV Digital Divide, che dal 1° maggio 2023 le Smart TV connesse a Internet riceveranno contenuti gratuiti aggiuntivi mediante canali supplementari, paralleli a quello principale.

Nello specifico, dal 1 al 7 maggio 2023 basterà collegarsi al canale 64 e premere il tasto verde del telecomando per entrare nella diretta del Sardegna Open, evento premium della neonata categoria Challenger 175 che si terrà a Cagliari. O ancora, dal 14 al 21 maggio si amplierà ulteriormente con una schermata mosaico che consentirà l’accesso al WTA 125 Firenze Ladies Open e al Challenger 175 Piemonte Open Intesa Sanpaolo.

I canali in questione non saranno disponibili per abbonati Sky al canale 212 del servizio a pagamento o su TV che non supportano la tecnologia HbbTV. La tecnologia ibrida in questione è difatti l’unico metodo per accedere alle trasmissioni proposte dalla Federazione Italiana Tennis tramite Supertennis TV.

Parlando sempre di digitale terrestre, ecco quando avverrà lo switch-off del DVB-T2, pianificato originariamente per il 2022, ora atteso da molteplici emittenti – oltre che dal Governo italiano – per il 2023, e potenzialmente in arrivo verso fine anno.