Digitale Terrestre: un'ondata di novità dopo ferragosto per la tua tv

La piattaforma digitale terrestre ora è la protagonista delle ultime ore. Infatti, un’ondata di novità dopo ferragosto ha raggiunto tutti i televisori in Italia, almeno quelli compatibili con la tecnologia DVB-T2.
Digitale Terrestre: prima novità, la lista dei canali aggiornata
Ebbene sì, anche durante il Ferragosto, sulla piattaforma digitale terrestre è stata aggiornata la lista dei canali. Ecco la nuova numerazione automatica in tutto il suo splendore.
- 1 Rai 1 HD
- 2 Rai 2 HD
- 3 Rai 3 TGR Regione
- 4 Rete4 HD
- 5 Canale5 HD
- 6 Italia1 HD
- 7 LA7 HD
- 8 TV8 HD
- 9 NOVE
- 10 Emittente locale
- 11 Emittente locale
- 12 Emittente locale
- 13 Emittente locale
- 14 Emittente locale
- 15 Emittente locale
- 16 Emittente locale
- 17 Emittente locale
- 18 Emittente locale
- 19 Emittente locale
- 20 20Mediaset HD
- 21 Rai 4 in conflitto LCN con Rai 4 HD
- 22 Iris HD
- 23 Rai 5
- 24 Rai Movie HD
- 25 Rai Premium in conflitto LCN con Rai Premium HD
- 26 Cielo
- 27 27Twentyseven HD
- 28 TV2000
- 29 LA7d
- 30 La5 HD
- 31 Real Time
- 32 QVC HD
- 33 Food Network
- 34 Cine34 HD
- 35 Focus HD
- 36 RTL 102.5
- 37 Warner TV
- 38 GIALLO
- 39 TOPcrime HD
- 40 Boing HD
- 41 K2
- 42 Rai Gulp
- 43 Rai YoYo
- 44 frisbee
- 45 Boing Plus
- 46 Cartoonito HD
- 47 Super!
- 48 Rai News 24 in conflitto LCN con Rai News 24 HD
- 49 Mediaset Italia2 HD
- 50 Sky TG24
- 51 TGCOM24 HD
- 52 DMAX
- 53 Italia 53 (Casa Italia 53)
- 54 Rai Storia HD
- 55 Mediaset Extra HD
- 56 HGTV – Home&Garden
- 57 Rai Scuola HD
- 58 Rai Sport HD
- 59 Motor Trend
- 60 SPORTITALIA HD
- 61 iL61
- 62 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
- 63 CS24.LIVE (CANALE 63)
- 64 SUPERTENNIS
- 65 ALMA TV
- 66 RADIO 105
- 67 R101 TV
- 68 BOM CHANNEL
- 69 Deejay TV HD
- 70 RadioItaliaTV
- 75 France 24 HD (Valle d’Aosta)
- 76 RTS Un HD (Valle d’Aosta)
- 77 TV5 MONDE EUROPE (Valle d’Aosta)
- 100 Rai 4K Test
- 101 Rai 4K
- 103 Rai 3 HD
- 104 Rete4 HD
- 105 Canale5 HD
- 106 Italia1 HD
- 107 LA7 HD
- 108 TV8 HD
- 109 NOVE
- 120 20Mediaset HD
- 121 ITALIA 121
- 122 CANALE 122
- 123 ITALIA CHANNEL
- 124 ARTE ITALIA 124
- 125 ARTE ITALIA 125
- 126 ITALIA 126
- 127 ITALIA 127
- 128 GOLD TV ITALIA
- 129 LA 4 ITALIA
- 130 CHANNEL 24
- 131 RETE ITALIA
- 132 LINEAGEM
- 133 ArteIN
- 134 ITALIA 134
- 135 ITALIA 135
- 136 ITALIA 136
- 137 LUXURY CHANNEL 137
- 138 TELECAMPIONE
- 139 DELUXE 139
- 140 STARMARKET
- 141 Italia 141 (Italia 53)
- 142 ITALIA 142 (ITALIA 136)
- 143 ITALIA 143 (ITALIA 135)
- 144 CANALE 144 (STARMARKET)
- 145 PADRE PIO TV
- 146 Rai Scuola HD
- 147 FIRE TV
- 148 ITALIA 148 (ITALIA 127)
- 149 PRIMASET
- 150 Italia 150 (Italia 53)
- 151 EQUtv
- 152 Tesory Channel
- 153 TV 153 (STARMARKET)
- 154 ITALIA 154 (ITALIA 136)
- 155 ITALIA 155 (ITALIA 134)
- 156 ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124)
- 157 FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD)
- 158 RADIO KISS KISS TV
- 159 ITALIA 159 (ITALIA 127)
- 160 ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125)
- 161 ITALIA 161 (ITALIA 121)
- 162 CANALE 162
- 163 CANALE 163 (ODEON 24)
- 164 ITALIA 164 (ITALIA 134)
- 165 Canale 165 (FASCINO TV 165)
- 166 ORLERTV
- 167 VH1
- 168 CANALE168
- 169 CANALE169
- 170 PRIMA FREE
- 200 Test HEVC main10
- 201 RaiPlay
- 202 Rai Radio 2 Visual HD
- 203 RaiPlay Sound
- 204 PROMO FOOD (CHANNEL 24)
- 205 PROMO TRAVEL (STARMARKET)
- 206 PROMO HOME (RETE ITALIA)
- 207 PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137)
- 208 PROMO LIFE (TV 153)
- 209 PROMO SHOPPING (TV 153)
- 220 AP CHANNEL (269ITALIA)
- 221 IT CHANNEL
- 222 RADIO ROMA NETWORK
- 225 Teleshopping (FIRE TV)
- 226 WELCOME IN
- 227 CANALE 227
- 228 Tesory Channel
- 229 LA7d
- 230 CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137)
- 231 Terre Euganee Channel
- 232 CANALE 232 (STARMARKET)
- 233 RTL 102.5 CALIENTE
- 234 CUSANO NEWS 7
- 235 CANALE 235
- 237 CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137)
- 238 PROMO KIDS (TV 153)
- 240 GENIUS 240
- 241 FRANCE 24
- 242 SICILIA 242
- 243 CANALE 243 (TV 153)
- 244 BABEL
- 245 PAROLE DI VITA
- 246 Radio 24
- 248 TCI
- 250 PROMO SPORT (TV 153)
- 251 MOMENTO TV
- 253 Radio Radio TV
- 254 ADNPLAY
- 255 Maria Vision
- 256 Onair Italia
- 257 GAMBERO ROSSO
- 258 RADIOFRECCIA
- 259 BIKE
- 260 URANIA
- 261 PREMIO 261
- 262 Byoblu
- 263 CANALE 263 (TV 153)
- 264 NTR RADIO 264 MUSIC TV
- 265 RDS Social TV
- 266 RADIO ZETA
- 267 ARTEORA TV
- 268 CANALE 268
- 269 269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL)
- 401 Satisfaction TV
- 402 My Plus Tv
- 403 Nexum Channel
- 410 MADE IN BUSINESS
- 412 IMPRESE
- 441 ITALIAN FISHING TV
- 455 ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER)
- 500 tivù la guida
- 501 Rai 1 HD (provvisorio)
- 502 Rai 2 HD (provvisorio)
- 503 Rai 3 HD (provvisorio)
- 504 Rete4 HD
- 505 Canale5 HD
- 506 Italia1 HD
- 507 LA7 HD
- 508 TV8 HD
- 509 NOVE
- 510 AutoMoto
- 520 20Mediaset HD
- 521 Rai 4 HD
- 522 Iris HD
- 523 Rai 5 HD
- 524 Rai Movie HD
- 525 Rai Premium HD
- 527 27Twentyseven HD
- 528 TV2000
- 529 LA7d
- 530 La5 HD
- 531 RADIO ZETA
- 532 RADIOFRECCIA
- 533 RTL 102.5 CALIENTE
- 534 Cine34 HD
- 535 Focus HD
- 536 RTL 102.5
- 537 Warner TV
- 539 TOPcrime HD
- 540 Boing HD
- 542 Rai Gulp HD
- 543 Rai YoYo HD
- 545 Boing Plus
- 546 Cartoonito HD
- 548 Rai News 24
- 549 Mediaset Italia2 HD
- 550 RTV San Marino
- 551 TGCOM24 HD
- 554 Rai Storia HD
- 556 Mediaset Extra HD
- 558 Rai Sport HD
- 560 SPORTITALIA HD
- 561 iL61
- 562 DONNA SPORT TV (DONNA TV)
- 565 ALMA TV
- 566 RADIO 105
- 567 R101 TV
- 569 Deejay TV HD
- 570 RadioItaliaTV
- 701 Rai Radio 1
- 702 Rai Radio 2
- 703 Rai Radio 3
- 704 Rai GR Parlamento
- 705 Rai Isoradio
- 706 Rai Radio 3 Classica
- 707 Rai Radio Kids
- 708 Rai Radio Live Napoli
- 709 Rai Radio Techete’
- 710 Rai Radio Tutta Italiana
- 711 Rai Radio 1 Sport
- 712 No Name Radio powered by Rai
- 713 Radio Capital
- 714 Radio Deejay
- 715 Radio m2o
- 724 RDS 100% GRANDI SUCCESSI
- 728 inBlu2000
- 733 RADIO VATICANA ITALIA
- 736 RTL 102.5
- 737 RADIO ZETA
- 738 RADIOFRECCIA
- 739 RTL 102.5 TRAFFIC
- 740 RTL 102.5 BEST
- 741 RTL 102.5 NAPULE’
- 742 RTL 102.5 DISCO
- 743 RTL 102.5 CALIENTE
- 744 RTL 102.5 BRO&SIS
- 770 R Italia SMI
- 771 Radio R101
- 772 Radio Monte Carlo
- 785 RADIO 105
- 786 VIRGIN RADIO
- 789 Radio Maria
- 801 Rai 3 TGR Valle d’Aosta
- 802 Rai 3 TGR Piemonte
- 803 Rai 3 TGR Liguria
- 804 Rai 3 TGR Lombardia
- 805 Rai 3 TGR Veneto
- 806 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Bolzano
- 807 Rai 3 TGR Trentino Alto Adige Trento
- 808 Rai 3 TGR Südtirol
- 809 Rai 3 TGR Friuli Venezia Giulia
- 810 Rai 3 TGR Furlanija Krajina (Rai 3 Bis)
- 811 Rai 3 TGR Emilia-Romagna
- 812 Rai 3 TGR Toscana
- 813 Rai 3 TGR Marche
- 814 Rai 3 TGR Umbria
- 815 Rai 3 TGR Lazio
- 816 Rai 3 TGR Abruzzo
- 817 Rai 3 TGR Molise
- 818 Rai 3 TGR Campania
- 819 Rai 3 TGR Puglia
- 820 Rai 3 TGR Basilicata
- 821 Rai 3 TGR Calabria
- 822 Rai 3 TGR Sardegna
- 823 Rai 3 TGR Sicilia
- 825 Radio Margherita Piu’
- 828 CLASS CNBC
- 829 LA7 Test
- 831 RTV San Marino
- 833 SUPERSIX
- 883 CLASS TV MODA
- 888 Caccia e Pesca
- 907 LA7 TEST
- 908 TV8 News On Demand
- 929 LA7 Servizi on demand
- 990 9Novanta
- 997 LA7 on demand (LA7 HD)
- 998 LA7 TEST
- 999 LA7d TEST (LA7d HD)
Seconda novità: aggiornati i MUX Nazionali
La seconda novità del digitale terrestre è l’aggiornamento dei MUX Nazionali. Ecco qui le frequenze completamente aggiornate.
- MUX R RAI Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19.91 Mbps)
Rai 1 HD (LCN 1)
Rai 2 HD (LCN 2)
Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
Rai News 24 (LCN 48,548)
Rai 3 HD (LCN 103)
Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
- MUX A RAI Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)
Rai 4 (LCN 21)
Rai 5 (LCN 23)
Rai Movie HD (LCN 24,524)
Rai Premium (LCN 25)
Rai Gulp (LCN 42)
Rai YoYo (LCN 43)
Rai Sport HD (LCN 58)
Rai 4K (LCN 101)
Rai Scuola HD (LCN 146)
Rai 4 HD (LCN 521)
Rai Premium HD (LCN 525)
Rai Storia HD (LCN 554)
Rai Radio 1 (LCN 701)
Rai Radio 2 (LCN 702)
Rai Radio 3 (LCN 703)
Rai GR Parlamento (LCN 704)
Rai Isoradio (LCN 705)
Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
Rai Radio Kids (LCN 707)
Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
Rai Radio Techete’ (LCN 709)
Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
- MUX B RAI DVB-T2 Ch 40 (Freq 626 Mhz) – P:32K QAM256 I.G 1/8 Fec 3/4 — (Disponibili 36,50 Mbps)
Rai 4 HD (LCN 21)
Rai Premium HD (LCN 25)
Rai News 24 HD (LCN 48)
Rai Storia HD (LCN 54)
Rai Scuola HD (LCN 57)
Rai 4K Test (LCN 100)
Rai Play (LCN 201)
Rai Radio 2 Visual HD (LCN 202)
Rai Play Sound (LCN 203)
Rai 1 HD (provvisorio) (LCN 501)
Rai 2 HD (provvisorio) (LCN 502)
Rai 3 HD (provvisorio) (LCN 503)
Rai 5 HD (LCN 523)
Rai Movie HD (LCN 524)
Rai Gulp HD (LCN 542)
Rai YoYo HD (LCN 543)
RTV San Marino (LCN 550)
Rai Sport HD (LCN 558)
RTV San Marino (LCN 831)
- MUX MEDIASET 1 Ch 46 (Freq 674 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
Iris HD (LCN 22,522)
27Twentyseven HD (LCN 27,527)
La5 HD (LCN 30,530)
Mediaset Italia2 HD (LCN 49,549)
TGCOM24 HD (LCN 51,551)
RADIO 105 (LCN 66,566)
R101 TV (LCN 67,567)
tivù la guida (LCN 500)
Radio R101 (LCN 771)
Radio Monte Carlo (LCN 772)
RADIO 105 (LCN 785)
VIRGIN RADIO (LCN 786)
- MUX MEDIASET 2 Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
QVC HD (LCN 32)
Cine34 HD (LCN 34,534)
Focus HD (LCN 35,535)
TOPcrime HD (LCN 39,539)
Boing (LCN 40,540)
Boing Plus (LCN 45,545)
Cartoonito (LCN 46,546)
- MUX MEDIASET 3 Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
Rete4 HD (LCN 4,104,504)
Canale5 HD (LCN 5,105,505)
Italia1 HD (LCN 6,106,506)
20 Mediaset HD (LCN 20,120,520)
Mediaset Extra HD (LCN 55,556)
Test HEVC main10 (LCN 200)
- MUX D-FREE (MUX 3D-FREE) Ch 24, freq. 498 MHz in gran parte d’Italia, escluse varie regioni/province/postazioni insistenti/sconfinanti su fascia Tirrenica, segnatamente Liguria, parte Toscana Tirrenica, parte Umbria, parte Lazio, parte Campania, ove è irradiato sul ch. 23, freq. 490 MHz – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
BOM CHANNEL (LCN 68)
CANALE 122 (LCN 122)
LINEAGEM (LCN 132)
ArteIN (LCN 133)
DELUXE 139 (LCN 139)
PADRE PIO TV (LCN 145)
FIRE TV (LCN 147)
PRIMASET (LCN 149)
EQUtv (LCN 151)
Tesory Channel (LCN 152)
FASCINO TV (FASCINO TV 157 HD) (LCN 157)
Canale 165 (FASCINO TV 165) (LCN 165)
ORLERTV (LCN 166)
CANALE168 (LCN 168)
CANALE169 (LCN 169)
PRIMA FREE (LCN 170)
AP CHANNEL (269ITALIA) (LCN 220)
RADIO ROMA NETWORK (LCN 222)
Teleshopping (FIRE TV) (LCN 225)
Tesory Channel (LCN 228)
Terre Euganee Channel (LCN 231)
GENIUS 240 (LCN 240)
SICILIA 242 (LCN 242)
BABEL (LCN 244)
TCI (LCN 248)
MOMENTO TV (LCN 251)
Radio Radio TV (LCN 253)
ADNPLAY (LCN 254)
Maria Vision (LCN 255)
Onair Italia (LCN 256)
Byoblu (LCN 262)
NTR RADIO 264 MUSIC TV (LCN 264)
ARTEORA TV (LCN 267)
269ITALIA (CANALE 269 AP CHANNEL) (LCN 269)
Satisfaction TV (LCN 401)
My Plus Tv (LCN 402)
Nexum Channel (LCN 403)
Radio Margherita Piu’ (LCN 825)
SUPERSIX (LCN 833)
9Novanta (LCN 990)
- MUX CAIRO DUE Ch 25 (Freq 506 Mhz) o Ch 33 (570 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
LA7 HD (LCN 7,107,507)
LA7d HD (LCN 29,229,529)
ITALIA 121 (LCN 121)
ARTE ITALIA 124 (LCN 124)
ARTE ITALIA 125 (LCN 125)
ITALIA 126 (LCN 126)
ITALIA 127 (LCN 127)
ITALIA 134 (LCN 134)
ITALIA 135 (LCN 135)
ITALIA 136 (LCN 136)
ITALIA 142 (ITALIA 136) (LCN 142)
ITALIA 143 (ITALIA 135) (LCN 143)
ITALIA 148 (ITALIA 127) (LCN 148)
ITALIA 154 (ITALIA 136) (LCN 154)
ITALIA 155 (ITALIA 134) (LCN 155)
ITALIA 156 (ARTE ITALIA 124) (LCN 156)
ITALIA 159 (ITALIA 127) (LCN 159)
ITALIA 160 (ARTE ITALIA 125) (LCN 160)
ITALIA 161 (ITALIA 121) (LCN 161)
ITALIA 164 (ITALIA 134) (LCN 164)
FRANCE 24 (LCN 241)
LA7 Test (LCN 829)
Caccia e Pesca (LCN 888)
LA7 TEST (LCN 907)
LA7 Servizi on demand (LCN 929)
LA7 on demand (LA7 HD) (LCN 997)
LA7 TEST (LCN 998)
LA7d TEST (LA7d HD) (LCN 999)
- MUX PERSIDERA1 Ch 44 (Freq 658 Mhz) o Ch 32 (562 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
NOVE (LCN 9,109,509)
Italia 53 (Casa Italia 53) (LCN 53)
HGTV – Home&Garden (LCN 56)
Motor Trend (LCN 59)
SPORTITALIA HD (LCN 60,560)
iL61 (LCN 61,561)
ALMA TV (LCN 65,565)
Deejay TV HD (LCN 69,569)
ITALIA CHANNEL (LCN 123)
GOLD TV ITALIA (LCN 128)
LA 4 ITALIA (LCN 129)
CHANNEL 24 (LCN 130)
RETE ITALIA (LCN 131)
LUXURY CHANNEL 137 (LCN 137)
STARMARKET (LCN 140)
Italia 141 (Italia 53) (LCN 141)
CANALE 144 (STARMARKET) (LCN 144)
Italia 150 (Italia 53) (LCN 150)
TV 153 (STARMARKET) (LCN 153)
CANALE 162 (LCN 162)
PROMO FOOD (CHANNEL 24) (LCN 204)
PROMO TRAVEL (STARMARKET) (LCN 205)
PROMO HOME (RETE ITALIA) (LCN 206)
PROMO LIVING (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 207)
PROMO LIFE (STARMARKET) (LCN 208)
PROMO SHOPPING (STARMARKET) (LCN 209)
CANALE 230 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 230)
CANALE 232 (STARMARKET) (LCN 232)
CUSANO NEWS 7 (LCN 234)
CANALE 237 (LUXURY CHANNEL 137) (LCN 237)
PROMO KIDS (STARMARKET) (LCN 238)
CANALE 243 (STARMARKET) (LCN 243)
PAROLE DI VITA (LCN 245)
PROMO SPORT (STARMARKET) (LCN 250)
CANALE 263 (STARMARKET) (LCN 263)
RDS Social TV (LCN 265)
Radio Capital (LCN 713)
Radio Deejay (LCN 714)
Radio m2o (LCN 715)
RDS 100% GRANDI SUCCESSI (LCN 724)
Radio Maria (LCN 789)
- MUX PERSIDERA2 Ch 48 (Freq 690 Mhz) o Ch 42 (Freq 642 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
TV8 HD (LCN 8,108,508)
Cielo (LCN 26)
TV2000 (LCN 28,528)
K2 (LCN 41)
frisbee (LCN 44)
Super! (LCN 47)
Sky TG24 (LCN 50)
SUPERTENNIS (LCN 64)
RadioItaliaTV (LCN 70,570)
RADIO KISS KISS TV (LCN 158)
VH1 (LCN 167)
Radio 24 (LCN 246)
inBlu2000 (LCN 728)
RADIO VATICANA ITALIA (LCN 733)
R Italia SMI (LCN 770)
TV8 News On Demand
- MUX PERSIDERA3 Ch 47 (Freq 682 Mhz) o Ch 45 (Freq 666 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
Real Time (LCN 31)
Food Network (LCN 33)
RTL 102.5 (LCN 36)
Warner TV (LCN 37,537)
GIALLO (LCN 38)
DMAX (LCN 52)
DONNA SPORT TV (DONNA TV) (LCN 62,562)
CS24.LIVE (CANALE 63) (LCN 63)
TELECAMPIONE (LCN 138)
CANALE 163 (ODEON 24) (LCN 163)
IT CHANNEL (LCN 221)
WELCOME IN (LCN 226)
CANALE 227 (LCN 227)
RTL 102.5 CALIENTE (LCN 233,533)
CANALE 235 (LCN 235)
GAMBERO ROSSO (LCN 257)
RADIOFRECCIA (LCN 258,532)
BIKE (LCN 259)
URANIA (LCN 260)
PREMIO 261 (LCN 261)
RADIO ZETA (LCN 266,531)
CANALE 268 (LCN 268)
MADE IN BUSINESS (LCN 410)
IMPRESE (LCN 412)
ITALIAN FISHING TV (LCN 441)
ARTE E CULTURA (ARTE ATELIER) (LCN 455)
AutoMoto (LCN 510)
RTL 102.5 (LCN 736)
RADIO ZETA (LCN 737)
RADIOFRECCIA (LCN 738)
RTL 102.5 TRAFFIC (LCN 739)
RTL 102.5 BEST (LCN 740)
RTL 102.5 NAPULE’ (LCN 741)
RTL 102.5 DISCO (LCN 742)
RTL 102.5 CALIENTE (LCN 743)
RTL 102.5 BRO&SIS (LCN 744)
CLASS CNBC (LCN 828)
CLASS TV MODA (LCN 883)
Pubblicato il 17 ago 2025
Link copiato negli appunti
Ti potrebbe interessare
Link copiato negli appunti